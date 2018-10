Weltklassik am Klavier mit Alexander Yakolev in Friedrichskoog am 04.11.2018

17.10.18

Am 4. November 2018 ist der Pianist Alexander Yakovlev im Haus des Kurgastes in Friedrichskoog zu Gast und gibt sein Programm "Weltklassik am Klavier - Die Fünfte! Beethoven forever" zum Besten.



In der Zeit von 2006 bis 2014 wurde Alexander Yakovlev mit über 55 ersten Preisen in renommierten internationalen Klavierwettbewerben ausgezeichnet. 2010 gewann er den Wettbewerb in der japanischen Stadt Takamatsu und machte eine Konzerttournee durch ganz Japan. Nach dieser Konzerttournee nannte ihn die Zeitschrift "Chopin" einen der aussichtsreichsten Musiker seiner Generation. Seine letzten Konzertsaisons führten Yakovlev in die USA (inkl. Debüt in Lincoln Center und Carnegie Hall), nach Deutschland, Italien, Korea, Rumänien, Spanien, Japan. Der Pianist trat mit solch erstklassigen Sinfonieorchestern wie dem Berlin Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Orchestra und Cincinnati Symphony Orchestra auf. Auch erwähnenswert ist sein Debüt im Dezember 2014 mit dem Sinfonieorchester des Petersburger Marientheaters unter Leitung von Valery Gergiev.



"Weltklassik am Klavier - Die Fünfte! Beethoven forever"



Ludwig van Beethoven gehört zu den weltweit bekanntesten Deutschen und gilt als einer der größten Komponisten aller Zeiten. Seine Musik hat sich als zeitlos erwiesen. Selbst Menschen, die keinen direkten Zugang zu klassischer Musik haben, kennen das berühmte "Ta-Ta-Ta Taaaa" - Intro der "5. Sinfonie". Sie ist auch als sogenannte „Schicksalssinfonie“ bekannt, denn in dieser musikalischen Erzählung geht es um Niederlage und Triumph, um den ewigen menschlichen Schicksalskampf, um Leid und Erlösung.



Die Klaviersonate Nr. 3 C-Dur op. 2 Nr. 3 wurde 1795 vollendet. Beethoven widmete diese Sonate Joseph Haydn, seinem damaligen Lehrer in Wien. Beethovens Sinn für Humor ist nur mit dem von Joseph Haydn vergleichbar; da ist er in seinem Element, er steht fest am Boden.



Das Konzert beginnt am 04.11.2018 um 17 Uhr im Haus des Kurgastes, Koogstraße 141, in Friedrichskoog.



Karten sind an der Konzertkasse erhältlich.



Eintritt:



Erwachsene: 20,00 €



Studenten: 15,00 €



Jugendliche (bis 18 Jahre): Eintritt frei

