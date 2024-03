Website oberharz.de erfolgreich gelauncht

Mitte Dezember wurde die Website oberharz.de erfolgreich relauncht.Die Tourist-Informationen Oberharz entwickelten in enger Zusammenarbeit mit dem Online Marketing Team der GLC Glücksburg Consulting AG die Neugestaltung der responsiven Seite oberharz.de Ein ansprechender, moderner und frischer Online-Auftritt wurde kreiert, der die Tourist-Informationen Oberharz und damit die Tourismusregion Oberharz in ihrer ganzen Vielfalt repräsentiert. Es entstand ein zeitgemäßes Design mit einer hohen Benutzerfreundlichkeit. So führt eine neue Menüstruktur die Nutzer sicher durch die einzelnen Themenbereiche, eine neu eingebundene Merkliste verhilft zu Notizen innerhalb der Suche. News informieren aktuell auf der Startseite, die beliebig auf einem neuen Bilder-Kachelsystem eine Umschaltfunktion für die Jahreszeiten besitzt. Über das Menü besteht rasch die Möglichkeit, sich durch einen Veranstaltungskalender einen Überblick über Events zu verschaffen. Im Hintergrund wurde eine neue Datenbankstruktur angelegt, die u.a. Events und Inhalte von interaktiven Karten auf der Website ausspielt und zudem die Daten an den Harzer Tourismusverband sowie das Tourismusmarketing Niedersachsen und auch den Deutschland Hub weitergibt., sagt Katharina Dundler, Destinationsleiterin der Tourist-Informationen Oberharz., betont Dundler.So können sich die User z.B. anhand von ihrer Standorteingabe mit dem Routenplaner bequem beraten lassen und informieren. Ein integriertes System zeigt den Gästen außerdem rasch und unkompliziert, wie sie sich nachhaltig und schnell mit dem Bus im ÖPNV bewegen können. Eine Umgebungskarte visualisiert Gastronomie und E-Säulen. Integrierte Webcams bilden die gegenwärtige Wetterlage ab.Die im modernen Design gestaltete Website brilliert mit ansprechenden Bildern und informativen Texten, die zu einem Besuch der wunderschönen Region des Oberharzes und Umgebung einladen. Der Buchungsprozess direkt über die Website mit einer Buchungsstrecke bietet sodann eine hohe Usability. Die Seite ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch komplett verfügbar: www.oberharz.de