Walpurgis im Oberharz: Willkommen im "Altenauer Hexenkessel"

Walpurgis im Harz ist bereits seit Jahrzehnten zu einer festen Tradition geworden: Mit Hexen- und Teufelsspuk um die mystischen flackernden Feuer wird in der Walpurgisnacht der Winter vertrieben und mit Frohsinn und Freude der Frühling begrüßt. Gäste sind herzlich eingeladen sich unter das Treiben zu mischen und in Altenau ein unvergessliches, mystisches Wochenende zu erleben.Auch im Altenauer Hexenkessel rund um das Kurgastzentrum in der Hüttenstraße 9 treiben am 30. April allerlei mystische Gestalten ihr Unwesen:Der Walpurgis-Spuk in Altenau startet um 17 Uhr mit dem Umzug der kleinen Hexen und Teufel mit musikalischer Begleitung der Schützenmusikgemeinschaft Oker ab der Altenauer Brauerei, Breite Straße 29. Mit dem Spielmannszug, Hexen und dem Oberteufel sind alle Besucher, gerne in Kostüm, eingeladen, am Umzug durch den Ort zum Altenauer Hexenkessel im Konzertgarten teilzunehmen. Wer kein Kostüm mitgebracht hat, kann ab sofort und an dem Abend bei der Tourist-Information entsprechende Ausstattung erwerben. Als Vorbereitung der Hexen und Teufel beginnt bereits ab 15 Uhr das Kinderschminken im Foyer des Kurgastzentrums.Im Anschluss an den Umzug füllt sich der Altenauer Hexenkessel im Konzertgarten/ am Kurgastzentrum Altenau mit allerlei Fabelwesen: Der geheimnisvolle Walpurgismarkt lockt in den Altenauer Hexenkessel mit höllischen Leckerbissen wie Teufelswurst, Hexensteak und süßen Leckereien. Für Getränke aller Art ist gesorgt und im Hexenkessel brodeln bunte Cocktails!Vom 17 bis 19 Uhr können die Kleinen dort bei teuflischen Spielen ihren ganz persönlichen Hexenbesenführerschein machen und somit das verhexte Altenau-Diplom erwerben. Gemeinsam mit dem Harzklub Altenau können mutige Teilnehmer ihr Stockbrot über dem Hexenfeuer backen. Das Kinder-Walpurgisspektakel inkl. Kinderschminken endet um 19 Uhr mit einem bunten Feuerwerk für Familien.Im Anschluss startet die zünftige Walpurgisparty, die ab 20 Uhr mit der Mittelalterband „Schabernack“ richtig angeheizt wird. Gegen 22 Uhr wird das höllische Treiben durch eine leuchtende Feuershow angeheizt.Ab 22.00 Uhr tanzen die Altenauer Bruchberghexen um den lodernden und wabernden Hexenkessel, der an diesem Tag auch Fotomotiv für Groß und Klein ist. Teuflisch heiße DJ-Musik mit DJ Diggi lässt die Zeit bis zum Auftritt des Oberteufels verfliegen, der um 24 Uhr seine Teufelsansprache hält. Die Maienkönigin vertreibt um Mitternacht endgültig die Winterzeit und begrüßt mit allen Gäste und einem fulminanten Mai-Feuerwerk den Frühling.Der Eintritt zum Walpurgis-Event ist frei.Ein kostenfreier Coronatest in der Teststelle Altenau direkt am Eventgelände wird empfohlen. Die Teststelle in der Hüttenstraße 9 hat am 30. April von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Änderungen vorbehalten.Wer das Wochenende für die Familien-Kurzreise nutzt, kann rund um Walpurgis im Oberharz viele Attraktionen besuchen: In Altenau locken die Heilklima-Wanderwege, der Disc-Golf Parcours, die Kristalltherme Heißer Brocken, und auch Deutschlands größter Kräuterpark lädt zu einem Besuch ein. Rund um Altenau sind Bergwerke, Museen, Höhlen im Angebot und bieten interessante Einblicke. Die „MS Aquamarin“ kreuzt außerdem regelmäßig auf der Okertalsperre. Übernachtungsangebote für das Wochenende, Tipps und Informationen finden sich unter www.oberharz.de Weitere Informationen und Programmänderungen auf www.oberharz.de