Walpurgis im Oberharz: Willkommen im „Altenauer Hexenkessel “ von 29.April – 30.April 2023

Mit Hexen- und Teufelsspuk um die mystischen flackernden Feuer wird in der Walpurgisnacht am letzten Apriltag der Winter vertrieben und mit Freude der Frühling begrüßt. Der Legende nach sollen die Hexen am Abend des 30. April zum Brocken geritten sein, um sich mit dem Teufel zu paaren. Der Name „Walpurgis“ kommt von der Äbtissin Walburga, die am 01.Mai 870 heiliggesprochen wurde. Im Rahmen der Christianisierung sollte so wahrscheinlich die Verbindung heidnischer Bräuche, die mit Feuer und Hexen verbunden waren, durch das Feiern der Heiligsprechung umgedeutet werden. Seit Jahrzehnten sind die Walpurgistage im Oberharz dennoch mit viel Mystik, Hexen, Teufeln Feuerbräuchen zu einer festen Tradition geworden.Altenau startet bereits am Samstag, dem 29. April, bei einer mystischen Harzklub-Fackelwanderung mit den Hexen vom Bruchberg durch den Ort in die Walpurgis-Feierlichkeiten.Im Altenauer „Hexenkessel“ rund um das Kurgastzentrum in der Hüttenstraße 9 geht es am Sonntag, dem 30. April weiter, wenn allerlei mystische Gestalten ihr Unwesen treiben. Bereits der Nachmittagsspuk von 15.00 bis 19.00 Uhr hält ein erlebnisreiches Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein bereit: Ein Umzug der Hexen und Teufel mit Musik durch den Ort, die Mini-Disco der Nachwuchshexen und -teufel, allerlei teuflische Spiele, Erwerb des Hexenbesenführerscheins mit Flugschule, Stockbrotbacken über dem Hexenfeuer sowie ein buntes Feuerwerk für Kinder und Erwachsene.Um 17 Uhr führt der Umzug der kleinen Hexen und Teufel mit musikalischer Begleitung der Schützenmusikgemeinschaft Oker durch Altenau. In diesem Jahr erstmals dabei sind auch eine Windhexe und das Teufelsfeuer auf Stelzen. Alle Besucher sind, gerne auch kostümiert, eingeladen gemeinsam mit dem Spielmannszug, Hexen und dem Oberteufel, am Umzug durch den Ort teilzunehmen. Kostüme können ab sofort und am Sonntag bei der Tourist-Information erworben werden.Ab 18 Uhr tanzen die Altenauer Bruchberghexen um den lodernden und wabernden Hexenkessel, der auch als Fotomotiv beliebt ist. Ein weiterer Höhepunkt des Tages ist um 19.30 Uhr die Hexenmodenschau auf der Bühne.Im Anschluss startet die zünftige Walpurgisparty mit der Mittelalterband „Schabernack“ und DJ Diggi. Gegen 22:30 Uhr wird das höllische Treiben durch eine leuchtende Feuershow angeheizt, bevor gegen Mitternacht der Oberteufel seine berühmte Teufelsansprache hält und mit der Maikönigin auftritt. Es folgt das große Mai-Begrüßungsfeuerwerk.Während des gesamten Abends gibt es auf dem Walpurgismarkt höllische Leckereien wie Teufelswurst, Hexensteak und verführerisches Süßes. Für Getränke aller Art ist gesorgt - im Hexenkessel brodeln bunte Cocktails.19:30 Uhr: Mystische Harzklub-Fackelwanderung mit den Hexen vom Bruchberg: Wanderung mit Fackeln von der Ortsmitte zum Imbiss zur Rast (Kosten für eine Fackel: € 4,00)Anmeldung erforderlich unter: info@oberharz.de oder Tel.: 05328 8020.Ausklang des Abends mit Speis und Trank an FeuerschalenAnheizen im Hexenkessel: Teuflisch heiße DJ MusikMini-Disco der Nachwuchshexen und -teufelKinderschminken im Foyer des KurgastzentrumsUmzug der Hexen und Teufel sowie Windhexe und Teufelsfeuer auf Stelzen mit musikalischer Begleitung: Start Altenauer Brauerei, Breite Straße bis Altenauer HexenkesselKinderwalpurgis mit allerlei teuflischen Spielen, Hexenbesenführerschein und Stockbrotbacken über dem HexenfeuerAuftritt der tanzenden Bruchberghexen am lodernden KesselBuntes Feuerwerk für Kinder und ErwachseneHexenmodenschau und Auftritt der tanzenden Buchberghexen am lodernden KesselZünftige Walpurgisparty mit der Mittelalterband "Schabernackkleine FeuershowTeuflisch heiße Musik mit DJ Diggi und Tanz der Altenauer BruchberghexenAuftritt des Oberteufels mit der berühmten Teufelsansprache und der Maikönigin, anschließend großes Mai-BegrüßungsfeuerwerkDer Eintritt zum Walpurgis-Event ist frei.Weitere Informationen und auf www.oberharz.de Programmänderungen vorbehalten.Die Tourist-Informationen Oberharz sind ein Projekt der GLC Glücksburg Consulting AG. www.glc-group.com