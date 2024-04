Vorbereitungen für Walpurgis am 30. April im „Altenauer Hexenkessel“ laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen für das Walpurgisfest im „Altenauer Hexenkessel“ laufen auf Hochtouren. An einigen Angeboten wird parallel gearbeitet und gefeilt:Aktuell noch im Bau befindet sich das windschiefe Holz-Hexenhaus, das in diesem Jahr am 30. April im "Altenauer Hexenkessel" eröffnet wird und damit Premiere feiert. Mit einer Größe von etwa 12 m² und einer stattlichen Höhe von 5 Metern soll es nicht nur Fotospot für Erinnerungen sein. Es wird in diesem Jahr erstmals zur Walpurgisfeier von den Hexen vom Bruchberg, einer ehrenamtlichen Hexengruppe aus Altenau, bewohnt – gleich nach dem Umzug durch den Ort ab 17 Uhr. Während des Festes können dann alle Gäste dort mit den Hexen am magisch rauchenden Kessel sitzen und über die Walpurgistradition und das Hexenleben etwas erfahren. Das Erlangen des Hexenbesenführerscheins für Kinder soll in diesem Jahr auch am neuen Hexenhaus starten. Und Hexe Ambrosia von Serpens lädt nachmittags in die Nähe des Hauses zweimal die Kinder ein: zu einem Hexentheater und einer Hexenzaubershow.Damit auch der Ort Altenau zu Walpurgis geschmückt werden kann und mystisch erscheint, mussten die etwa 30 dekorativen Hexenfiguren teilweise frisch eingekleidet und verschönert werden. Mitarbeiter der Tourist-Information legten Hand an und haben Schürzen, Kopftücher, Schuhe und Hexenaugen neu gestaltet. Ab Mitte April werden die „aufgehübschten“ Hexen mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Altenau in die Bäume geschmückt, rund um den Marktgarten sowie im Kurpark hinter dem Kurgastzentrum.Im Kurpark, dem „Altenauer Hexenkessel“, wird am 30. April dann wieder Walpurgis gefeiert. Für das Programm am Walpurgistag laufen ebenfalls die letzten Detailabsprachen: „Die Hexen vom Bruchberg proben fleißig ihren neuen Tanz für die Auftritte am brodelnden Hexenkessel. Die Liveband „Two Voices and Friends“ trifft sich mit den Veranstaltern noch zur Absprache, damit die Koordination der tanzenden Hexen, der Livemusik der Band und der Teufelsansprache gegen Mitternacht gut klappt“, berichtet voller Vorfreude Gaby Lader, Büroleitung der Tourist-Information Altenau.Die Band „Two Voices and Friends“ gestaltet ab 19:30 Uhr gemeinsam mit den tanzenden Hexen vom Bruchberg und einer spektakulären Feuershow das Treiben bis Mitternacht: Dann tritt der Oberteufel mit der berühmten Teufelsansprache und der Maikönigin auf. Es folgt das große Mai-Begrüßungsfeuerwerk.Auch der geheimnisvolle Walpurgismarkt lockt wieder in den „Altenauer Hexenkessel“ mit „höllischen“ Leckerbissen wie „Teufelswurst“, „Hexensteak“ und süßen Leckereien. Für Getränke aller Art ist gesorgt und im Hexenkessel brodeln bunte Cocktails. Passende Accessoires für Hexen und Teufel wie Masken, Hüte, Hörner und Besen können direkt vor Ort gekauft werden.„Neben der Tourist-Information und der Kurbetriebsgesellschaft sind in diesem Jahr auch wieder viele ehrenamtliche Helfer dabei, um die Walpurgisveranstaltung zu realisieren. Den Helfern möchten wir genauso danken wie unseren Sponsoren: der Sparkasse Hildesheim, Goslar, Peine, der Altenauer Brauerei sowie Harzer Grubenlicht“, sagt Katharina Dundler, Leiterin der Tourist-Informationen Oberharz.Der Eintritt zum Walpurgis-Event ist frei.Bereits am Vorabend zu Walpurgis findet als Einstimmung eine mystische Fackelwanderung mit den Hexen vom Bruchberg statt. Start ist der Wandertreff vom Harzklub in der Ortsmitte gegenüber des Supermarktes „Nahkauf“. Dauer ca. 1 Stunde, Länge etwa 4km. Die Teilnahme ist kostenfrei. Fackeln können vor Ort erworben werden.19.30 Uhr: Mystische Wanderung mit den Hexen vom BruchbergStart: Wandertreff vom Harzklub in der Ortsmitte ggü. „Nahkauf“Dauer: ca. 1 Stunde14:00 - 18:00 Uhr: Kinderschminken im Foyer des Kurgastzentrums Altenau15.00 – 17.00 Uhr: Anheizen im Hexenkessel: teuflisch heiße DJ Musik17.00 Uhr: Umzug der Hexen, Teufel und Stelzenläufer mit musikalischer Begleitung der SMG Oker ab der Altenauer Brauerei, Breite StraßeAb 17.00 Uhr: Kinderwalpurgis mit Hexenbesenführerschein und Stockbrotbacken über dem Hexenfeuer17.45 Uhr: Hexentheater für Kinder mit Hexe Ambrosia von Serpens18.45 Uhr: Hexen-Zaubershow für Kinder mit Hexe Ambrosia von Serpens, Abschluss der Kinderwalpurgis mit einem farbenfrohen Bodenfeuerwerk19:30 - 01:00 Uhr: Walpurgisnacht im „Altenauer Hexenkessel“ mit der Liveband „Two Voices and Friends“20:30 Uhr: Auftritt der tanzenden Hexen vom Bruchberg am lodernden Kessel21.30 Uhr: Auftritt der tanzenden Hexen vom Bruchberg am lodernden Kesselca. 22.15 Uhr: Feuershow mit Hexe Ambrosia von Serpens23.30 Uhr: Auftritt der tanzenden Hexen vom Bruchberg am lodernden Kesselca. 00.00 Uhr: Auftritt des Oberteufels mit der berühmten Teufelsansprache und der Maikönigin, anschließend großes Mai-BegrüßungsfeuerwerkWeitere Informationen und Programmablauf auf www.oberharz.de