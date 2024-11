Viva Balance Glücksburg ist das neue ganzheitliche Kursangebot der Tourist-Information Glücksburg, abruf- und buchbar auf deren Webpräsenz. Die Health Retreats vereinen Aktivität, Entspannung und Ernährungsberatung - direkt vor Ort an der Flensburger Förde. Sie sind für Fitnessbegeisterte, Wellnesssuchende und alle gedacht, die sich gezielte Unterstützung für ihre Gesundheit wünschen.Ab Januar 2025 gibt es einmal monatlich ein fünftägiges Programm in Glücksburg. Es ist speziell darauf ausgerichtet, Körper und Geist zu vitalisieren und ein ganzheitliches Wohlfühlerlebnis zu schaffen. „Mit Viva Balance Glücksburg bieten wir Einheimischen und Besuchern eine neue Möglichkeit, bewusst Stärkung und Wohlbefinden im Einklang mit der Natur zu erleben“, so Claudia Krüger, Destinationsleiterin der Tourist-Information Glücksburg. „Urlaube mit persönlichem Gesundheitsmanagement zu verbinden, steht insbesondere bei deutschen Konsumenten hoch im Kurs. Die dafür geeigneten Treatments gibt es in dem sportbegeisterten Glücksburg schon seit langem – über Viva Balance nun auch für unsere Gäste.“Das Angebot von Viva Balance Glücksburg reicht vom Winterbaden über entspannende Wanderungen und Läufe bis hin zu intensiven Workouts für alle, die ihr inneres „Beast“ entfesseln möchten. Für ruhige Momente der Achtsamkeit sorgen Kurse wie Qui Gong, Pilates und die einzigartige Seeglas-Meditation. Außerdem werden Grundlagen einer bewussten Ernährung vermittelt: von der optimalen Lebensmittelauswahl bis zu schonenden Zubereitungsmethoden. Unter der Betreuung der Coaches können Teilnehmer in überschaubaren Gruppen und damit einer persönlichen Atmosphäre trainieren. Ein besonderes Highlight: Die Kurse finden überwiegend in der Natur statt. Die Teilnehmer profitieren dabei von der frischen Ostseeluft mit dem positiven Effekt der maritimen Aerosole.Die Website: www.gluecksburg-urlaub.de/vivabalance stellt die umfassende Übersicht über das vielseitige Programm dar. Es werden detaillierte Informationen zu den einzelnen Kursen und Coaches geboten. Bequem sind die Kurse online zu buchen. Dabei greift die Seite auf das bekannte Buchungstool Eversports zurück, das auch gleichzeitig Bezahlfunktionen integriert hat. Der User benötigt nur eine kurze Registrierung und kann danach mit ein paar Klicks seinen Kurs sofort buchen.20.01.2025 - 24.01.202517.02.2025 - 21.02.202517.03.2025 - 21.03.202507.04.2025 - 11.04.2025Termine ab Mai 2025 mit Schwerpunkt auf Wassersport und Triathlon-Vorbereitung in Planung