Vier Tage Wintergaudi in Altenau von Freitag, 27. Januar bis Montag, 30. Januar 2023

Altenau im Oberharz lädt über die Zeugnisferien vom 27. bis zum 30. Januar 2023 zur Familien-Wintergaudi ein: Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Winterpartys im Marktgarten, Wintergaudi mit Familienprogramm am Samstag sowie einer Winter-Fackelwanderung zum Abschluss am Montag.Aufgrund der Wetterprognose, die bislang keine Schneesicherheit für Ende Januar voraussagt, haben die Veranstalter beschlossen, die Familien-Wintergaudi nun im Marktgarten Altenau in der Marktstraße 1 anzubieten. „Ursprünglich war die Veranstaltung auf der Skiwiese Rose geplant. Dafür muss aber auch ausreichend Schnee vorhanden sein. Deshalb wurde entschieden, die Location für das Event zu verlegen“, erklärt Gaby Lader, Büroleitung der Tourist-Information Altenau. „Die Auflagen zum Landschaftsschutz setzen eine höhere feste und durchgehende Schneeschicht voraus. Im Marktgarten als Alternative können wir zwar nicht für Schnee, aber einen Tag mehr Winterspaß garantieren“, ergänzt Katharina Dundler, Leitung der Tourist-Informationen Oberharz. Schon ab 27. Januar erwartet daher die Gäste vier Tage lang ein umfangreiches Programm, das gemeinsam mit der Wintermarkt-Gemeinschaft, dem Skiclub Altenau, dem Harzklub Altenau sowie der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH angeboten wird.Eine Winterparty am Freitag von 14 bis 21 Uhr im Marktgarten macht den Auftakt: Winterlicher Budenzauber mit DJ lädt zum gemütlichem Beisammensein im Marktgarten ein. Am Samstag geht es um 11 Uhr weiter mit dem Familien-Wintergaudiprogramm. Bis 16.00 Uhr werden unter den Kindern die Altenauer Winterkönige bei der Winter-Olympiade gesucht, es gibt für alle Teilnehmer eine Überraschung und einen persönlichen Königs-Pin. Ab 15 Uhr können Wintergrillfans ihr eigenes Stockbrot sowie Marshmallows über dem Winterfeuer backen. Kinderschminken, Luftballonmodelage von der Jugendhilfe Venito Region Oberharz sowie eine große, winterliche Bastelauswahl und kulinarische Stände laden außerdem zum Verweilen ein. Ab 17 Uhr wird extra für die Kleinen in der Mini-Disco Musik gemacht. Abgerundet wird der Tag um 18:30 Uhr mit Winterlichtern und einer faszinierenden, winterlichen Lasershow von DJ Axel Seifert. Bei der anschließenden Aprés-Ski-Party im Marktgarten mit DJ Diggi kann bis 23 Uhr getanzt werden.Auch am 29. und 30. Januar öffnet die Winterparty im Marktgarten jeweils von 14 bis 21 Uhr ihre Tore und ist am Montag Endpunkt für die beliebte Fackelwanderung, die um 18 Uhr am Kurgastzentrum startet.Der Eintritt ist bei allen Aktionen frei, nur für die Fackelwanderung wird ein Unkostenbeitrag von 4 Euro erhoben.14.00 - 21.00 Uhr Winterparty im Marktgarten11.00 - 19.00 Uhr: FAMILIEN-GAUDI mit DJ Diggi im Marktgarten11–16 Uhr: Winter-Olympiade ALTENAUER WINTERKÖNIGE13–15 Uhr: Basteln für Kinder und Kinderschminken im Zelt15–17 Uhr: STOCKBROT & MARSHMALLOWS BACKEN über dem Winterfeuer17–18 Uhr: Mini-Disco18:30 UHR: WINTERLICHTER UND LASERSHOW mit DJ Axel SeifertIm Anschluss findet bis 23 Uhr die Aprés-Ski-Party im Marktgarten Altenau statt.14.00 - 21.00 Uhr Winterparty im Marktgarten14.00 - 21.00 Uhr Winterparty im Marktgarten18.00 Uhr Fackelwanderung mit dem Harzklub AltenauStart: Kurgastzentrum, Ende: MarktgartenSollte kurzfristig eine ausreichende Schneedecke auf der Skiwiese Rose vorhanden sein, werden einzelne Aktionen der Familien-Wintergaudi am Samstag auf die Skiwiese verlegt. Alle anderen Aktionen bleiben im Marktgarten bestehen.Aktuelle Informationen unter:Änderungen vorbehalten.Tourist-Informationen OberharzKatharina DundlerHüttenstraße 938707 AltenauTel.: +49 (0) 5328 802-22info@oberharz.de