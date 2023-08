Tourist-Informationen Oberharz erweitern Service mit kostenfreiem Refill-Service für Trinkwasser

Die, neben persönlicher Beratung rund um den Urlaub, Souvenirs, Tickets für Flixbus, die Brockenbahn, Konzerte und Veranstaltungen sowie einer Postfiliale,Dieser, die es den Besuchern ermöglicht, sich ausreichend mit kostenfreiem Trinkwasser zu versorgen., so ist das Motto von, in deren ganzheitlichessind.Deshalb ist es ab sofort in der, demsowie denundmöglich, imdiemit Leitungswasseroder auffüllen zu lassen. „Wir freuen uns sehr, bei diesemund so einetzen zu können. Da viele Wanderwege in der Sonne liegen und es unabdingbar für Körper und Geist ist, ausreichend mit Wasser versorgt zu sein, bieten wir diesen Service sehr gerne an. Gegen direkte Sonneneinstrahlung und um die Gesundheit zusätzlich zu schützen, kann man bei uns in den Shops auch Kopfbedeckungen erwerben!“, erklärt Katharina Dundler, Teamleitung der Tourist-Informationen.Daswird dabeimit einemund einemvor Ort kenntlich gemacht. Zudem werden die Tourist-Informationen als Refill-Stationen auf der Webseite www.refill-deutschland.de markiert und sind damit in einem deutschlandweiten Netzwerk von Auffüllstationen und Trinkbrunnen von ca. 6150 Institutionen organisiert. Insgesamt unterstützt die Bewegung damit den Umweltschutz, die Müllvermeidung und auch den schonenden Ressourcen-Umgang. Die Nutzung von Refill geschieht auf eigene Verantwortung.Weitere Informationen in allen Tourist-Informationen per Telefon unter 05328-8020 , per Mail unter info@oberharz.de