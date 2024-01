Tourist-Informationen Oberharz bieten auch 2024 wieder viele Events!

Nachdem bereits das vergangene Jahr viele Eventhöhepunkte bereithielt, setzen die Tourist-Informationen Oberharz 2024 auf die Weiterentwicklung bewährter Formate und einige Neuerungen.„Wir konnten im letzten Jahr Rekordbesucherzahlen zu Walpurgis, dem Lichterfest und auch bei der Weihnachtsschicht im Oberharzer Bergwerksmuseum verzeichnen. Das zeigt uns, dass wir grundsätzlich auf einem sehr guten Weg sind und unser Programmangebot die Erwartungen der Gäste erfüllt. Zudem konnten wir neue Kooperationen aufbauen und festigen, u.a. mit der Stadtverwaltung und dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), sodass wir in diesem Jahr ein großes Jubiläums-Stadtfest gemeinsam organisieren können“, freut sich Katharina Dundler, Teamleiterin der Tourist-Informationen Oberharz.Ergänzend zu den unten aufgeführten größeren Events wird es abermals kleine Aktionen und Themenabende, wie z.B. die Harzer Gourmettage oder ein Musikkonzert im Racepark Schulenberg geben. So werden besondere Locations in den Vordergrund gestellt und in jedem der Oberharzer Orte kann etwas angeboten werden. Termine stehen aktuell noch nicht final fest. Auch weitere Events; wie z.B. das The Game Escape-Outdoor-Survival Abenteuer für Mensch und Hund am 27. und 28. April; werden durch die Tourist-Informationen unterstützt. Zudem sind zu Ostern sind kleine Aktionen für Familien geplant.Die Saison der größeren Aktionen 2024 der Tourist-Informationen wird am Samstag, 03. Februar, mit der Familien-Wintergaudi mit Ski- und Schlittenfahrten sowie Familien-Party mit DJ Diggi auf der Rose in Altenau eröffnet. Von 12 bis 19 Uhr können sich große und kleine Gäste hier auf ein buntes Programm mit der Suche nach den Altenauer Winterköniginnen und Winterkönigen sowie Wettrodeln freuen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit Stockbrot oder Marshmallows über dem Winterfeuer zu backen, bevor es von 17 bis 18 Uhr zum Rodeln im Fackelschein auf die präparierte Piste geht. Abgerundet wird der Tag um 18:30 Uhr mit Winterlichtern und einer faszinierenden, winterlichen Lasershow von DJ Axel Seifert. „Wenn es wenig Schnee gäbe, haben wir einen Plan B: Wir würden das Event mit leichten Änderungen in den Marktgarten Altenau verlegen und dort einen abwechslungsreichen Tag bieten“, sagt Katharina Dundler, Teamleitung der Tourist-Informationen Oberharz. Im Marktgarten Altenau wird zudem vom 01. bis 04. Februar eine Winterparty, ähnlich wie der beliebte Wintermarkt, der Marktgemeinschaft stattfinden. Die Altenauer Eigenart als kleiner Kunsthandwerkermarkt am Samstag und Sonntag im Kurgastzentrum rundet das Programm am Zeugniswochenende in Altenau ab.Auch das beliebte Oberharzer Schlittenhunde Adventure vermag am 10. und 11. Februar wieder zahlreiche Besucher nach Clausthal-Zellerfeld bringen. Sie können Teil der spannenden Schlittenhunderennen sein und die Gespanne ordentlich anfeuern, wenn diese durch die verschneite Harzer Natur rasen. Es findet das Rennen um den "Harz-Pokal" in allen Klassen bei mindestens fünf Startern pro Klasse statt sowie die Internationale Deutsch Meisterschaft Snow des FRSD. Da die Schneelage auch für Anfang Februar nicht eindeutig vorherzusagen ist, wird gegebenenfalls ein Ersatzprogramm geboten: „Sollte der Schnee nicht für die Rennauflage reichen, dann werden wir voraussichtlich wieder ein kleines Meet & Greet mit Schlittenhunden und Mushern, bei der man das Musherleben hautnah spüren kann, sowie eine Fackelwanderung anbieten“, so Katharina Dundler.Die Walpurgisfeier im Altenauer Hexenkessel ist bereits zu einer festen Tradition geworden. Mit Hexen- und Teufelsspuk um die mystischen, flackernden Feuer auf den Bergen des Harzes wird der Winter vertrieben und mit Frohsinn und Freude der Frühling begrüßt. Der Spuk im Altenauer Hexenkessel beginnt am 30. April um 15 Uhr mit der Kinderparty. Ab 17 Uhr führt der Umzug der kleinen Hexen und Teufel durch die Altenauer Straßen und endet am Hexenkessel mit allerlei Aktionen für Groß und Klein wie z.B. dem Hexenführerschein. Erstmals können Gäste die Hexen vom Bruchberg nicht nur tanzen sehen, sondern sie vor ihrem selbst gebauten, großen Hexenhaus besuchen. Kleine Nachwuchshexen und Nachwuchsteufel lernen mit Hexe Ambrosia von Serpens zaubern. Auch eine fulminante, sprühende Feuershow, Hexentanz und Livemusik vertreiben die Zeit, bis der Teufel um Mitternacht die Bühne betritt. Um die Stimmung einzuheizen, findet bereits am Tag vor Walpurgis, 29. April, eine mystische Fackelwanderung mit dem Harzklub Altenau und den Hexen statt.Bereits im letzten Jahr wurden auch die verschiedenen Stationen des Nordic aktiv Cup 2024 geplant. Als sportliche Herausforderung warten die gebirgigen Gefilde des Oberharzes und die flacheren Runden um die Teiche des UNESCO- Welterbe auf Teilnehmer. Die Reihenfolge der Orte ist in diesem Jahr geändert: Der Auftakt ist für Bad Grund am 02. Juni geplant. Es folgen dann die Termine am 16. Juni in Sankt Andreasberg, am 10. August in Buntenbock sowie am 01. September in Clausthal-Zellerfeld. Den Abschluss macht Altenau am 29. September.Im letzten Jahr hatten die Veranstalter mit dem Wetter beim See- und Sommerfest im Waldseebad Clausthal-Zellerfeld Pech. Umso mehr freut sich die Tourist-Information diesmal auf das bunte Familienprogramm zu Wasser und an Land mit sportlichen Wettbewerben und Sommervergnügen am 21. Juli. Das Lichterfest Altenau, das die Tourist-Informationen Oberharz gemeinsam mit der Kurbetriebsgesellschaft „DIE OBERHARZER“ mbH am 3. August am Okerteich Altenau umsetzen, bleibt weiterhin fest in Planung und soll mit vielen bunten Lichtern für leuchtende Augen und Begeisterung sorgen. Auch die Lichterboote werden in der Dämmerung auf dem Teich ausgesetzt. Zusätzlich soll es neue Lichtakzente als Lichterspaziergang um einen Teil des Okerteichs geben.Nachdem die Fisch- und Angelwoche im letzten Jahr erstmals ausgeweitet wurde, findet das Format auch im Jahr 2024 so Wiederholung: Vom 05. bis 11. August dreht sich in Clausthal-Zellerfeld samt aller Ortschaften und Ortsteilen alles rund ums Angeln. Neben den Angelvorführungen und verschiedenen Angelaktionen an mehreren Teichen gibt es Vorträge, einen Gourmetabend zum Thema und Exkursionen. Hier erwarten die Gäste Tipps von Köchen und Forellenräuchermeistern und Geheimrezepte – in verschiedenen Einrichtungen und an mehreren Orten. Für Kinder und Jugendliche wird das Unterwasser-Forschercamp angeboten. Familien können sich beim Nordic Walking Cup rund um Buntenbock im UNESCO-Welterbe des Harzes austoben. Die Fisch- und Angelwoche findet in Kooperation mit dem Sportfischerverein Oberharz e.V. und dem Anglerverband Niedersachsen e.V. stattfindet.Von Freitag, dem 6. September, bis Sonntag, dem 08. September, lädt die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld gemeinsam mit den Tourist-Informationen Oberharz zum Stadtfest in Clausthal-Zellerfeld ein. Im Jahr 2024 feiert die Stadt das Jubiläum des 100-jährigen Bestehens des Zusammenschlusses Clausthal und Zellerfeld. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) feiert gleichzeitig 500-jähriges Bestehen der Bergbehörde. Beide Feierlichkeiten werden zu einem gemeinsamen Fest mit Musik, Vorführungen, Ständen und vielfältigen Aktionen zusammengefasst. Der bekannte Veranstaltungsort auf dem Marktkirchenplatz und der, dann für den Verkehr gesperrten, Adolph-Roemer-Straße bleibt wieder erhalten und wird voraussichtlich durch eine weitere Bühne ergänzt. Besucher können sich zudem am Freitag auf die Auftaktparty, am Samstag auf die große, traditionelle Bergparade und am Sonntag auf das gemeinsame Oberharzer Bürgerfrühstück sowie zahlreiche Aktionen im und am LBEG freuen.Das seit 2010 in unregelmäßigen Abständen stattfindende Investorenforum Harz soll im November 2024 erneut in Altenau rund um das Thema „Outdoorerlebnisse“ stattfinden. Ziel ist es, touristische Akteure zu verbinden, Mut zu machen, Kooperation und Unterstützung zu fördern. Die im letzten Jahr zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Oberharzer Bergwerksmuseum durchgeführte Weihnachtsschicht im Museum, mit winterlichem Weihnachtsprogramm und Führungen durch die liebevoll beleuchteten Anlagen, fand überregional Anklang. Sie soll 2024 am ersten Adventswochenende wiederholt werden.Ob das Indian Summer Race im Herbst wieder stattfindet oder durch ein anderes Event ersetzt wird, ist aktuell noch offen.Neben den oben erwähnten Events gibt es viele weitere Highlights, die von zahlreichen Akteuren im Oberharz veranstaltet werden. Bereits Ende des letzten Jahres haben die Tourist-Informationen eine vorläufige Veranstaltungsliste für das Gesamtjahr erstellt. Sie ist u.a. über die Tourist-Informationen erhältlich und enthält viele dieser Events der Vereine, Verbände und Institutionen im Oberharz.Die Events der Liste werden – in Abstimmung mit den Veranstaltern – sukzessive in den neuen Veranstaltungskalender auf der Webseite www.oberharz.de übertragen. Neue Events können über den Veranstaltungsmelder auf der Webseite gemeldet werden: https://www.oberharz.de/... Bei Fragen zu einem Event bieten die Tourist-Informationen auch persönliche Gespräche an.Weitere Informationen und Programmänderungen über die Oberharzer Veranstaltungshighlights werden regelmäßig auf www.oberharz.de veröffentlicht.