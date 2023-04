Tourismus-Bilanz 2022: Deutliche Steigerung der Übernachtungszahlen im Oberharz

In den fünf Oberharzer Orten Clausthal-Zellerfeld, Buntenbock, Altenau mit Torfhaus, Schulenberg und Wildemann konnten im Jahr 2022 insgesamt 189.402 Anreisen in allen gewerblichen und nicht gewerblichen Unterkünften gezählt werden, dies entspricht einem Plus von 53,9 Prozent zum Vorjahr. Bei den Übernachtungen liegt die Zahl bei 810.708, was einem Plus von 29,3 Prozent entspricht. Die Aufenthaltsdauer in den Oberharzer Orten sank auf 4,3 Tage und pendelte sich damit auf ein Niveau vor Corona ein.Eine Differenz ergibt sich bei den Übernachtungen zwischen den verschiedenen Orten. Gewinner bei den Übernachtungen sind vor allem Buntenbock mit einem Plus von 68,9 Prozent und Altenau mit einem Plus von 56,4 Prozent.„Besonders im Vergleich zu den aktuellen Zahlen 2023 zeigt sich auch in unseren Orten, dass das Jahr 2022 noch unter deutlichen Corona-Einflüssen gestartet ist. Mit einem Gesamtplus von knapp 30 Prozent im Vergleich zu 2021 an Übernachtungen über das Jahr hinweg ist jedoch erfreulich, dass die Zahlen eindeutig in Richtung des Vor-Corona-Niveaus gehen“, sagt Katharina Dundler, Teamleiterin der Tourist-Informationen-Oberharz. So konnte im Laufe des Jahres deutlich aufgeholt werden, sodass die Übernachtungen am Ende nur noch mit 9,2 Prozent hinter dem Rekordjahr 2019 zurückblieben. „Wir planen, mit innovativen Angeboten im Jahr 2023 den Oberharz noch attraktiver für Besucher zu gestalten und damit weitere Übernachtungen zu generieren“, äußert sich Dundler zuversichtlich.So werden die Tourist-Informationen Oberharz in ihren Angeboten 2023 frische Ideen präsentieren. Im April gibt es das außergewöhnliche The GAME mit der EDITION ESCAPE, in dem Hund und Mensch als Team beim zweitägigen Event punkten können. Im Juni wird erstmalig das Stadtfest Clausthal-Zellerfeld von den Tourist-Informationen mit tollen Programmpunkten organisiert, zudem ein Sun-Downer-Konzert mit Open Stage für lokale Künstler in Schulenberg und vieles mehr. Weitere spannende Events sind auf der Website zu finden, an deren Neugestaltung derzeit gearbeitet wird. Im Sommer wird sie mit neuem Layout live gehen.Tourist-Informationen OberharzKatharina DundlerHüttenstraße 938707 AltenauTel.: +49 (0) 5328 802-22info@oberharz.deDie Tourist-Informationen Oberharz sind ein Projekt der GLC Glücksburg Consulting AG. www.glc-group.com