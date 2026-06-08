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Tanzen, schlemmen, feiern in Clausthal-Zellerfeld

Stadtfest vom 12. bis 14. Juli mit buntem Programm

(lifePR) (Clausthal-Zellerfeld, )
Drei Tage wird Clausthal-Zellerfeld wieder zum Treffpunkt für Jung und Alt. Rund um die Marktkirche, auf der Adolph-Roemer-Straße und bei der Langen Nacht der Wissenschaft an der TU Clausthal erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm.

Den Auftakt ins Festwochenende macht 89.0 RTL mit der Clubnight auf dem Marktkirchenplatz. Die DJs Marc Radix, Manuel Baccano und Pint sorgen gemeinsam mit der Liveband „The Voice and Friends“ für beste Tanzstimmung. Am Samstagabend übernimmt dann die Partyband „Mr. Feelgood“ die Bühne und bringt ab 19 Uhr mit einem Hit-Mix aus mehreren Jahrzehnten den Marktkirchenplatz zum Beben.

Tagsüber laden am Samstag und Sonntag Vereine, Institutionen, Betriebe und Geschäfte mit zahlreichen Spielen, Vorführungen und Aktionen zum Mitmachen ein. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm bietet Unterhaltung, während die Schlemmermeile kulinarische Angebote für jeden Geschmack bereithält.

Auch in diesem Jahr wird das Stadtfest sportlich: Bei der Stadtmeisterschaft Clausthal-Zellerfeld können Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihr Geschick und ihre Ausdauer unter Beweis stellen. Für die jüngsten Teilnehmer im Alter von sechs bis zwölf Jahren stehen unter anderem Rettungsballwurf, Bobbycar-Rennen und Becherpyramide auf dem Programm. Jugendliche und Erwachsene messen sich zusätzlich am Ruder-Ergometer, mit dem Lasergewehr, am Armkraftzuggerät sowie bei einem Hindernislauf mit Alkohol-Simulationsbrille.

Startkarten für die Stadtmeisterschaft sind am Samstag von 12 bis 16 Uhr in der Urlaubswelt Harz an der Adolph-Roemer-Straße 20 erhältlich. Die Siegerehrung findet am Sonntag um 10 Uhr im Rahmen des Bürgerfrühstücks auf dem Marktkirchenplatz statt.

Eine besondere Attraktion erwartet die Besucher auf dem Marktkirchenplatz. Erstmals wird dort ein Ballon am Kran aufgebaut. Der fest mit einem Kran verbundene Ballon steigt auf und eröffnet eindrucksvolle Ausblicke weit über das Festgelände hinaus. Fahrten sind am Samstag von 12.30 bis etwa 22.30 Uhr sowie am Sonntag von 11.30 bis etwa 17 Uhr möglich. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Urlaubswelt Harz sowie direkt vor Ort.

Der Sonntag beginnt traditionell mit dem Oberharzer Bürgerfrühstück auf dem Marktkirchenplatz. Dabei können die Gäste entweder eigene Speisen und Getränke mitbringen oder ein vorbestelltes Frühstückspaket nutzen. Anschließend findet um 11 Uhr der Stadtfest-Gottesdienst auf der Bühne statt. Danach geht das Fest mit Livemusik und zahlreichen Angeboten für die ganze Familie weiter. Zusätzlich lädt ein verkaufsoffener Sonntag zum Bummeln ein. Ab 13 Uhr öffnen mehrere Geschäfte entlang der Adolph-Roemer-Straße ihre Türen.

Der Eintritt zum gesamten Fest ist frei.

Detailliertes Programm:

FREITAG, 12. JUNI

15:00 Uhr: Stadtfest-Warm Up auf dem Marktkirchenplatz

16:30 – 22:00 Uhr: Lange Nacht der Wissenschaft an der TU Clausthal

18:00 Uhr: Eröffnung des Stadtfestes mit der Bürgermeisterin Petra Emmerich-Kopatsch

19:00 – 24:00 Uhr: 89.0 RTL clubnight mit den 89.0 RTL DJs Marc Radix, Manuel Baccano und Pint sowie der Liveband „The Voice and friends“

SAMSTAG, 13. JUNI

11:00 – 18:00 Uhr: Vereinsmeile auf der Adolph-Roemer-Straße

12:00 – 16:00 Uhr: Stadtmeisterschaft Clausthal-Zellerfeld

12:30 – 22:30 Uhr: Ballon am Kran über dem Marktkirchenplatz

BÜHNE MARKTKIRCHENPLATZ

11:00 – 19:00 Uhr: Abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Livemusik, Tanzgruppen und Vereinspräsentationen für die ganze Familie:
  • Aufführungen der Grundschulen Zellerfeld und Clausthal
  • Bürger helfen Bürgern Clausthal-Zellerfeld Tanz- und Theatergruppe
  • ZUMBA-Cooperation Zumba-Mitmach-Party
  • Livemusik mit Martin Hampe
  • Livemusik mit Katinka
19:00 – 01:00 Uhr: Livemusik mit der Band „Mr. Feelgood“

24:00 Uhr: Clausthaler Mitternachtsschrei mit Martin Ksink

SONNTAG, 14. JUNI

11:00 – 18:00 Uhr: Vereinsmeile auf der Adolph-Roemer-Straße

11:30 – 17:00 Uhr: Ballon am Kran über dem Marktkirchenplatz

13:00 – 18:00 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag

BÜHNE MARKTKIRCHENPLATZ, 14. JUNI

10:00 Uhr: Oberharzer Bürgerfrühstück

11:00 Uhr: Stadtfest-Gottesdienst mit den Kirchengemeinden Clausthal und Zellerfeld

12:00 – 18:00 Uhr: Abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Livemusik, Tanzgruppen und Vereinspräsentationen für die ganze Familie:
  • MTV Buntenbock - Linedance
  • MTV Buntenbock – Tanzen
  • Clausthaler Tanzbären
  • Zauberer für Kinder
  • Livemusik mit „Der olle Dachdecker“

Änderungen vorbehalten.

Kontakt:

Tourist-Informationen Oberharz

Katharina Dundler

Hüttenstraße 9

38707 Altenau

Tel.: +49 (0) 5328 802-22

info@oberharz.de

www.oberharz.de

GLC Glücksburg Consulting AG

Die GLC Glücksburg Consulting AG ist seit mehr als 30 Jahren ein bundesweit agierendes Beratungs- und Projektmanagementunternehmen mit über 150 Mitarbeitern. Die Geschäftsfelder gliedern sich in die Bereiche Mittelstandsberatung, Kommunalberatung, Destinationsmanagement, Marketing & PR, Hotel- & Resort-Consulting, Immobilien-Consulting, Controlling-Services sowie IT-Services. Ein Schwerpunkt ist die Beratung von öffentlichen und privaten Auftraggebern im Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft. Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.glc-group.com

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