Tanzen, schlemmen, feiern in Clausthal-Zellerfeld

Aufführungen der Grundschulen Zellerfeld und Clausthal

Bürger helfen Bürgern Clausthal-Zellerfeld Tanz- und Theatergruppe

ZUMBA-Cooperation Zumba-Mitmach-Party

Livemusik mit Martin Hampe

Livemusik mit Katinka

MTV Buntenbock - Linedance

MTV Buntenbock – Tanzen

Clausthaler Tanzbären

Zauberer für Kinder

Livemusik mit „Der olle Dachdecker“

Drei Tage wird Clausthal-Zellerfeld wieder zum Treffpunkt für Jung und Alt. Rund um die Marktkirche, auf der Adolph-Roemer-Straße und bei der Langen Nacht der Wissenschaft an der TU Clausthal erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm.Den Auftakt ins Festwochenende macht 89.0 RTL mit der Clubnight auf dem Marktkirchenplatz. Die DJs Marc Radix, Manuel Baccano und Pint sorgen gemeinsam mit der Liveband „The Voice and Friends“ für beste Tanzstimmung. Am Samstagabend übernimmt dann die Partyband „Mr. Feelgood“ die Bühne und bringt ab 19 Uhr mit einem Hit-Mix aus mehreren Jahrzehnten den Marktkirchenplatz zum Beben.Tagsüber laden am Samstag und Sonntag Vereine, Institutionen, Betriebe und Geschäfte mit zahlreichen Spielen, Vorführungen und Aktionen zum Mitmachen ein. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm bietet Unterhaltung, während die Schlemmermeile kulinarische Angebote für jeden Geschmack bereithält.Auch in diesem Jahr wird das Stadtfest sportlich: Bei der Stadtmeisterschaft Clausthal-Zellerfeld können Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihr Geschick und ihre Ausdauer unter Beweis stellen. Für die jüngsten Teilnehmer im Alter von sechs bis zwölf Jahren stehen unter anderem Rettungsballwurf, Bobbycar-Rennen und Becherpyramide auf dem Programm. Jugendliche und Erwachsene messen sich zusätzlich am Ruder-Ergometer, mit dem Lasergewehr, am Armkraftzuggerät sowie bei einem Hindernislauf mit Alkohol-Simulationsbrille.Startkarten für die Stadtmeisterschaft sind am Samstag von 12 bis 16 Uhr in der Urlaubswelt Harz an der Adolph-Roemer-Straße 20 erhältlich. Die Siegerehrung findet am Sonntag um 10 Uhr im Rahmen des Bürgerfrühstücks auf dem Marktkirchenplatz statt.Eine besondere Attraktion erwartet die Besucher auf dem Marktkirchenplatz. Erstmals wird dort ein Ballon am Kran aufgebaut. Der fest mit einem Kran verbundene Ballon steigt auf und eröffnet eindrucksvolle Ausblicke weit über das Festgelände hinaus. Fahrten sind am Samstag von 12.30 bis etwa 22.30 Uhr sowie am Sonntag von 11.30 bis etwa 17 Uhr möglich. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Urlaubswelt Harz sowie direkt vor Ort.Der Sonntag beginnt traditionell mit dem Oberharzer Bürgerfrühstück auf dem Marktkirchenplatz. Dabei können die Gäste entweder eigene Speisen und Getränke mitbringen oder ein vorbestelltes Frühstückspaket nutzen. Anschließend findet um 11 Uhr der Stadtfest-Gottesdienst auf der Bühne statt. Danach geht das Fest mit Livemusik und zahlreichen Angeboten für die ganze Familie weiter. Zusätzlich lädt ein verkaufsoffener Sonntag zum Bummeln ein. Ab 13 Uhr öffnen mehrere Geschäfte entlang der Adolph-Roemer-Straße ihre Türen.Der Eintritt zum gesamten Fest ist frei.Detailliertes Programm:15:00 Uhr: Stadtfest-Warm Up auf dem Marktkirchenplatz16:30 – 22:00 Uhr: Lange Nacht der Wissenschaft an der TU Clausthal18:00 Uhr: Eröffnung des Stadtfestes mit der Bürgermeisterin Petra Emmerich-Kopatsch19:00 – 24:00 Uhr: 89.0 RTL clubnight mit den 89.0 RTL DJs Marc Radix, Manuel Baccano und Pint sowie der Liveband „The Voice and friends“11:00 – 18:00 Uhr: Vereinsmeile auf der Adolph-Roemer-Straße12:00 – 16:00 Uhr: Stadtmeisterschaft Clausthal-Zellerfeld12:30 – 22:30 Uhr: Ballon am Kran über dem Marktkirchenplatz11:00 – 19:00 Uhr: Abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Livemusik, Tanzgruppen und Vereinspräsentationen für die ganze Familie:19:00 – 01:00 Uhr: Livemusik mit der Band „Mr. Feelgood“24:00 Uhr: Clausthaler Mitternachtsschrei mit Martin Ksink11:00 – 18:00 Uhr: Vereinsmeile auf der Adolph-Roemer-Straße11:30 – 17:00 Uhr: Ballon am Kran über dem Marktkirchenplatz13:00 – 18:00 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag10:00 Uhr: Oberharzer Bürgerfrühstück11:00 Uhr: Stadtfest-Gottesdienst mit den Kirchengemeinden Clausthal und Zellerfeld12:00 – 18:00 Uhr: Abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Livemusik, Tanzgruppen und Vereinspräsentationen für die ganze Familie:Änderungen vorbehalten.Tourist-Informationen OberharzKatharina DundlerHüttenstraße 938707 AltenauTel.: +49 (0) 5328 802-22info@oberharz.de