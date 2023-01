Planänderung! Wintergaudi in Altenau: Familien-Samstag am 28.01.23 findet jetzt auf der Skiwiese Rose statt

Altenau im Oberharz lädt über die Zeugnisferien vom 27. bis zum 30. Januar 2023 zur Familien-Wintergaudi ein. Bislang war das Programm aufgrund des fehlenden Schnees nur im Marktgarten des Ortes geplant.Die Schneefälle am Wochenende haben dafür gesorgt, dass das Familienprogramm am Samstag nun ab 11 Uhr auf der Skiwiese Rose stattfinden kann und erst zur Skiparty ab 19 Uhr in den Marktgarten wechselt. „Auch aktuell können wir noch keine Garantie für das Wetter geben – aber wir sind vorbereitet und haben uns ein Schneeprogramm am Rodel- und Skihang sowie eine Alternative für weniger Schnee im Marktgarten überlegt. Nun können wir voraussichtlich richtig winterlich im Schnee auf der Rose den Samstag genießen und ein paar klasse Programmpunkte ergänzen“, erklärt Gaby Lader, Büroleitung der Tourist-Information Altenau. Neben den bereits für den Marktgarten geplanten Aktionen kommen nun von 11 bis 16 Uhr der Familien-Skiparcours des Skiclubs Altenau und das beliebte Fackelrodeln von 17 bis 18 Uhr hinzu. Die Suche nach den Altenauer Winterkönigen, Basteln und Kinderschminken sowie das Stockbrot backen bleiben bestehen. Auch die Lasershow um 18:30 Uhr zieht mit auf die Skiwiese um. Für das leibliche Wohl ist in dem kleinen, gemütlichen Winterdorf mit Feuerschale am Fuß des Skihangs bis 19 Uhr gesorgt – dann startet die Winterparty im Marktgarten Altenau am Samstag bis 23 Uhr.Die Winterparty im Marktgarten Altenau bleibt an allen drei Tagen wie geplant bestehen: Freitag, Sonntag und Montag von 14 Uhr bis 21 Uhr kann hier der winterliche Budenzauber mit DJ genossen werden. Am Samstag findet von 18:30 Uhr bis 23 Uhr eine Après Ski Party nach dem Programm auf der Skiwiese Rose im Marktgarten statt. Auch die Fackelwanderung startet am Montag um 18 Uhr wie geplant am Kurgastzentrum.14-19 Uhr: Winterparty im Marktgarten11-19 Uhr: WINTERLICHE FAMILIEN-GAUDI mit Ski-und Schlittenfahrten auf der Skiwiese Rose11–16 Uhr: Winter-Olympiade ALTENAUER WINTERKÖNIGE11-16 Uhr: FAMILIEN-SKIPARCOURS (bitte Skier mitbringen)13–15 Uhr: Basteln für Kinder und Kinderschminken im Zirkuszelt15–17 Uhr: STOCKBROT & MARSHMALLOWS BACKEN über dem Winterfeuer17–18 Uhr: Rodeln im Fackelschein18:30 Uhr: WINTERLICHTER UND LASERSHOW mit DJ Axel SeifertIm Anschluss findet von 19 bis 23 Uhr die Party im Marktgarten Altenau statt.14-21 Uhr: Winterparty im Marktgarten14-21 Uhr: Winterparty im Marktgarten18.00 Uhr: Fackelwanderung mit dem Harzklub AltenauStart: Kurgastzentrum, Ende: MarktgartenSollte kurzfristig doch keine ausreichende Schneedecke auf der Skiwiese Rose vorhanden sein, werden einzelne Aktionen der Familien-Wintergaudi am Samstag wieder in den Marktgarten verlegt. Alle anderen Aktionen bleiben bestehen. Aktuelle Informationen unter:Änderungen vorbehalten.Tourist-Informationen OberharzKatharina DundlerHüttenstraße 938707 AltenauTel.: +49 (0) 5328 802-22info@oberharz.de