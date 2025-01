Planänderung Samstag & Ergänzungen beim Wintergaudi in Altenau: 31.01.2025 - 03.02.2025

Wie bereits angekündigt, lädt Altenau im Oberharz über die Zeugnisferien vom 31. Januar bis zum 03. Februar 2025 zur Familien-Wintergaudi ein. Ein buntes Winterprogramm im Marktgarten am ersetzt die eigentlich geplanten Aktionen mit der Familie im Schnee am Samstag. Und auch sonst gibt es an diesem und den anderen Tagen viel zu erleben:Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Winterpartys im Marktgarten, Wintergaudi mit Familienprogramm sowie einer Winter-Fackelwanderung und dem kleinen Kunsthandwerkermarkt „Altenauer Eigenart“.Bedingt durch das Tau- und Regenwetter der vergangenen Woche, findet das Familienprogramm am Samstag nun ab 12 Uhr im Marktgarten Altenau (an der Markstraße 1) statt. Die für die Skiwiese geplanten Aktionen „Rodelwettbewerb“ und „Fackelrodeln“ sind somit abgesagt. „Leider spielt das Wetter und damit der Schnee nicht mit. Wir sind aber vorbereitet und haben uns ein spannendes Winterprogramm im Marktgarten überlegt. So fügen wir unseren bisherigen Plänen andere tolle Programmpunkte hinzu“, erklärt Katharina Dundler, Teamleiterin der Tourist-Informationen Oberharz.Neu ist das Basteln von Winterlaternen und Schneemännern von 13 bis 15 Uhr. Die Laternen können direkt bei der ebenfalls ergänzten „Glühwürmchen-Lichterwanderung“ ab Marktgarten um 19 Uhr genutzt werden. Ebenfalls geändert ist der Programmpunkt der Lasershow. Sie wird durch „Winterliche Lichtfiguren“ mit DJ Axel Seifert an der Kirche um 18:30 Uhr ersetzt.Die Suche nach den Altenauer Winterköniginnen und Winterkönigen sowie das Stockbrotbacken bleiben bestehen. Für das leibliche Wohl und gute Stimmung ist in dem kleinen, gemütlichen Winterdorf am Fuß der Kirche bis 22 Uhr gesorgt.Die Winterpartys im Marktgarten Altenau an allen anderen drei Tagen neben Samstag werden wie geplant veranstaltet. Der Marktgarten öffnet seine Tore mit den Winterpartys: Freitag bis Montag von 14 bis 21 Uhr.Am Freitag können Gäste zudem an einer Winter-Fackelwanderung mit dem Harzklub Altenau teilnehmen. Start ist der Harzklub-Wandertreff Parkplatz Schultal. Auch die Altenauer Eigenart findet am Samstag und Sonntag wie geplant im Kurgastzentrum statt.Der Eintritt ist bei allen Aktionen kostenfrei, Fackeln für die Fackelwanderung können vor Ort erworben werden.14.00 - 21.00 Uhr: Winterparty im Marktgarten18.30 Uhr: Fackelwanderung mit dem Harzklub Altenau,Start: Harzklub Wandertreff Parkplatz Schultal11.00 – 17.00 Uhr: Ausstellung "Altenauer Eigenart" im Kurgastzentrum (Hüttenstraße 9)12.00 - 19.00 Uhr: FAMILIEN-GAUDI mit DJ Diggi im Marktgarten Altenau12:00 - 16:00 Uhr: Winter-Rallye ALTENAUER WINTERKÖNIGE13:00 - 15:00 Uhr: BASTELN für Kinder (Winterlaternen und Schneemänner basteln)15:00 - 17:00 Uhr: STOCKBROT BACKEN über dem Winterfeuer18:30 Uhr: WINTERLICHE LICHTFIGUREN mit DJ Axel Seifert19:00 Uhr: GLÜHWÜRMCHEN-LICHTERWANDERUNG (Wanderung mit Laternen, Taschenlampen etc), Start: Marktgarten AltenauIm Anschluss findet bis 22:00 Uhr die Après-Ski-Party im Marktgarten Altenau statt.11.00 – 17.00 Uhr: Ausstellung der Altenauer Eigenart im Kurgastzentrum (Hüttenstraße 9)14.00 - 21.00 Uhr: Winterparty im Marktgarten14.00 - 21.00 Uhr: Winterparty im MarktgartenAktuelle Informationen unter:Änderungen vorbehalten