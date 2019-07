Ostsee, Sonne, 24 Grad – Ostseebad Schönhagen feiert größtes Strandfest

Das Ostseebad Schönhagen ist beliebt als familienfreundlicher Urlaubsort und berühmt für seinen schönen großen Sandstrand mit Strandkörben direkt in Nachbarschaft zum Ostseebad Damp zwischen Kiel und Flensburg. Hier ist der Sommer angenehm warm, aber nicht zu heiß; der Urlaub verläuft entspannt mit der ganzen Familie am Strand und im Ferienhaus oder –apartment. Vom 02. bis 04. August 2019 allerdings wird es am Strand von Schönhagen richtig bunt: Das beliebte Strandfest des Ostseebades lädt ab freitags 17 Uhr zur dreitägigen Beachparty für die ganze Familie. Und diese wird in diesem Jahr noch größer als jemals zuvor. Ganztägig folgt am Samstag und Sonntag ein vielfältiges Programm aus Action und Spielen, bei denen jeder vor Ort mitmachen und auch gewinnen kann. Abends wird’s jeweils chillig mit Live-Musik auf der Strandbühne, Cocktails und am Samstag einem großen Höhenfeuerwerk über der Ostsee. Der Eintritt ist an allen Tagen kostenfrei. Auch die Parkplätze sind kostenfrei.„Unser Strandfest hier in Schönhagen ist in diesem Jahr eine ausgewachsene Beach-Party mit vielen neuen, bunten Programmpunkten“, freut sich Nicole Brüggen, Leiterin der Tourist-Information Schönhagen, die das Event veranstaltet. „Tagsüber bieten wir vor allem für Familien mit Kindern und alle Besucher, die einfach Spaß haben und sich an unseren Aktionen beteiligen möchten, verschiedenste Spiele und Wettbewerbe. Auf dem Wasser wird es fetzig mit den Donut-Fahrten von Wassersport X-treme und den Aktivitäten der DLRG. Für diejenigen, die lieber chillen und am Strand tanzen wollen, spielt unser DJ Reggae Beats zu Cocktails am Samstag ab 17 Uhr und um 19 Uhr legt Nina zum Lockerwerden noch eine kleine Zumba-Session mit den Gästen ein. Am Sonntagmorgen wird es am Strand dann erstmal besinnlich mit Yoga am Morgen und Strandgottesdienst, bevor wir zu Spielen und Strandolympiade alle Besucher einladen und schließlich mit Live-Musik abends ein prall gefühltes Wochenende bei Sonnenuntergang ausklingen lassen“, erklärt Nicole Brüggen.Das diesjährige Strandfest startet am 02. August um 17 Uhr mit der Schmidt Puzzle Championship 2019, bei der sich Schönhagen als einer von 20 teilnehmenden Orten durchsetzen will. Der Ort, dem es gelingt, am schnellsten 60 Puzzles zusammenzusetzen, gewinnt ein großes Spielepaket für eine soziale Einrichtung. Für den Wettbewerb können sich noch bis zum 02. August Spieler aus Schönhagen und Brodersby bei der Tourist-Information anmelden. Mitmachen kann jeder, der Spaß am Puzzeln hat und mindestens 5 Jahre alt ist. Alle Teilnehmer dürfen ihre gepuzzelten Werke im Anschluss an die Veranstaltung mit nach Hause nehmen. Für gute Laune und Feierstimmung nach „getaner Arbeit“ sorgt DJ Flo mit der Kiddy-Playback-Show für Familien mit kleineren Kindern und anschließend mit der Beachparty für die Großen.Am Samstag und Sonntag wird der Strand in Schönhagen auf vielfältige Weise gerockt: Bei den Donut-Fahrten auf der Ostsee wird es fetzig, beim Zumba sportlich, beim morgendlichen Yoga am Strand dann entspannend. Am Sonntagnachmittag aber geht es bei der Strand-Olympiade so richtig zur Sache. Bei dem lustigen Wettbewerb an, auf und in der Ostsee zeigt sich, welches Team bei den verschiedenen Aufgaben am meisten Geschick beweist - dieses Spektakel sollte man sich weder als Zuschauer noch als Teilnehmer entgehen lassen! Anmeldungen zur Olympiade sind noch bis zum 03. August unter info@schoenhagen-ostsee.de möglich. Ein Team sollte aus 4 Personen bestehen, bei Familien mit Kindern sollte ein Mindestalter von 8 Jahren gegeben sein. Es winken attraktive Gewinnerpreise.Jeweils abends kommen Freunde der Livemusik und Beachparty-Fans voll auf ihre Kosten. Am Samstag performt die Coverband „The Que“ einen Mix aus Hits und Evergreens und am Sonntag rocken „Mailin Fiona“ und anschließend „Die Andersons“ die Bühne am Strand.Ein Sommerwochenende voller eindrucksvoller Momente inklusive großem Höhenfeuerwerk über der Ostsee erwartet alle Gäste und Besucher in Schönhagen in diesem Traumsommer!17.00 Uhr - Schmidt Puzzle-Championshipab 19.00 Uhr - Kiddy-Playback-Show und Kinderdisco mit DJ Floim Anschluss - Beachparty mit DJ Flo11.00–19.00 Uhr - Hüpfburg für die Kinder13.00–17.00 Uhr - Baggerdiplom für Groß und Kleinab 14.00 Uhr - Aktionen der Schleswiger Stadtwerke, Donut-Fahrten mit Wassersport X-treme14.00–16.00 Uhr - DLRG-Aktionen am und im Wasser16.00 Uhr - Sommerhit-Quiz an der Strandbühne17.00–19.00 Uhr - Reggea-Beats und erfrischende Cocktails am Strand19.00 Uhr - Zumba mit Ninaab 20.30 Uhr - Live-Musik mit der Coverband „The Que“22.30 Uhr - Großes Höhen-Feuerwerk über der Ostsee8.00–9.00 Uhr - Yoga an der Strandbühne mit Birgit von Move in Balance10.00 Uhr - Strandgottesdienst mit Pastor Martin Krumbeck11.00–17.00 Uhr - Langschläfer-Flohmarkt11.00–19.00 Uhr - Hüpfburg für die Kinder13.00–15.00 Uhr - Baggerdiplom für Groß und Kleinab 14.00 Uhr - Donut-Fahrten mit Wassersport X-treme14.00–16.00 Uhr - Kinderspiele mit dem Jugendrotkreuzab 18.00 Uhr - Live-Musik mit Mailin Fionaab 20.00 Uhr - Live-Musik „Die Andersons“ca. 23.00 Uhr - Ende der Veranstaltung