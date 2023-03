Ostern im Oberharz – buntes Erlebnisprogramm für Jung und Alt

Besonders in der Osterzeit ist der Oberharz das ideale Reiseziel. Viele Orte veranstalten Osterfeuer und kunterbunte Osterveranstaltungen. Es werden Ostereier gesucht – es gibt Mal- und Bastelstationen, an denen Eier bemalt und frühlingshafte Osterdekorationen gebastelt werden können. Abends laden Osterfeuer ein, die Auferstehung Jesu als Licht der Welt zu offenbaren. Gleichzeitig wird mit dem Feuer auch das Vertreiben des Winters und die Wiederkehr des Frühlings gefeiert.- traditionelles Osterfeuer Auf der Rose- Osterfeuer des Harzklub-Zweigvereins Altenau auf der Wiese „Zum Treuen Friedrich“, Grillverpflegung (gegen Aufpreis), Taschenlampe erforderlich- Osterfeuer auf dem Bolzplatz „Am Brink“- Osterfeuer an der Welterbestätte am Ottiliae-Schacht mit Programm ab nachmittags: 15.00 Uhr Erlebnistour Bremerhöhe, 17.30 Uhr Fahrten mit der Tagesförderbahn und Führungen am Ottiliae-Schacht, ab 19.00 Uhr Livemusik mit Lucky Logan, Entzünden des Osterfeuers- zusätzliche Osterfeuer: Bockswieser Höhe, Schützenplatz, Campingplatz Prahljust- traditionelles Osterfeuer auf dem Gallenberg mit Blick auf Wildemann- Osterfeuer auf dem Schützenplatz (ortsnah)- Osterfeuer am Wiesenberg, an der Klimastation11.00 – 17.00 Uhr Wandelhof auf dem Kunsthandwerkerhofgroßes Angebot mit Drechslern, Holzschnitzern, Deko-Handarbeiten, Weben mit Naturstoffen u.v.m. Murmelbahn bauen (bei gutem Wetter). Möglichkeit zum Glasmalen, Kugelblasen und Zuschauen am Ofen. „Die Biermünze“ sorgt für das leibliche Wohl.11.00 – 17.00 Uhr Wandelhof auf dem Kunsthandwerkerhof (Info s.07.04.23)Schulenberger Osterfest in der St. Petrus-Kapellemit Kindermalwettbewerb: „Wir suchen das Osterei 2023“ab 15.00 Uhr Kaffee & selbst gebackener Kuchen sowie Ostereier bemalen17.30 Uhr Schmücken des Osterbaumes18.00 Uhr Preisverleihung und Fackelausgabe, Fackelwanderung zum Osterfeuer (Treffpunkt Kirche Schulenberg)14.30 Uhr Oster-Schatzsuche ab Kurgastzentrum, Hüttenstraße 9Einstündige, etwa zweieinhalb Kilometer lange Wanderung für Familien über den Schwarzenberg, Wellner Weg bis zum Seerosenteich. Mit Osterüberraschung in Schatztruhe für teilnehmende Kinder. Teilnehmergebühr: € 2,00 Kinder (Erwachsene als Begleitung unentgeltlich)20 Uhr (Einlass 19 Uhr) Nacht der Travestie mit Glenn Gold- Altes Backhaus, Breite Straße 32, Info: Tel. 0176 588 2920010.00 - 17.00 Uhr: Ostereiersuche im Oberharzer Bergwerksmuseum - bei der große und kleine Bergleute tolle Preise gewinnen können11.00 – 17.00 Uhr Wandelhof auf dem Kunsthandwerkerhof (Info s.07.04.23)06.00 Uhr: Osterwasserwanderung mit dem Harzklub-Zweigverein Wildemann stillschweigend zur Juliaquelle, Start: Kiosk am Eck15.00 Uhr Castellos Puppentheater „Der Eierdieb“ im Saal des Kurgastzentrums, Hüttenstr. 9.,: Eine lustige abenteuerliche Geschichte rund um Ostern für Kinder ab zwei Jahre. Eintritt: Erwachsene & Kinder mit/ohne HGK € 6,00 € / € 7,0011.00 – 17.00 Uhr Wandelhof auf dem Kunsthandwerkerhof (Info s.07.04.23)Tourist-Informationen Oberharz