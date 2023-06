Oberharzer Nordic aktiv Cup 2023 geht in die zweite Runde in Buntenbock am Samstag, dem 17.06.2023

Nordic Walking ist eine sportliche Bewegungsmöglichkeit für jedermann, die in der Version als Wettkampf auch eine echte Herausforderung mit Spaßfaktor darstellt.Mit dem Oberharzer Nordic aktiv Cup 2023 veranstaltet die GLC Glücksburg Consulting AG, Betreiber der Tourist-Informationen Oberharz, in Zusammenarbeit mit den Skiclubs Altenau, Buntenbock, Sankt Andreasberg sowie dem SV Viktoria Bad Grund, dem Wintersportverein Clausthal-Zellerfeld und den Niedersächsischen Landesforsten, eine Reihe aus fünf Wettkämpfen in den fünf Orten und lädt zum sportlichen Austausch ein.Nach der Eröffnung des Cups in Altenau mit über 150 Teilnehmern, ist nun Buntenbock am Samstag, dem 17. Juni, der Austragungsort im Rahmen des Cups. Je nach Kondition können die Teilnehmer unter vier Streckenlängen wählen: von 5 km, 8,5 km und 11 km bis hin zu 16 km. Die Walker absolvieren und durchqueren dabei die Oberharzer Teichlandschaft des UNESCO-Weltkulturerbes sowie die blühenden Oberharzer Bergwiesen.Start des Cups ist am Samstag um 15.15 Uhr mit dem Warm-Up des Skiclubs Buntenbock. Die Starts erfolgen gestaffelt nach Streckenlänge ab 15.30 Uhr am Vereinsheim SC Buntenbock, An der Trift 6B, in Buntenbock.Anmeldungen bitte gerne vorab unter: https://www.oberharz.de/sommer/veranstaltungen-im-harz/nordic-walking-aktiv-cup bis 14. Juni.Eine Nachmeldung am Veranstaltungstag ist auch möglich: Das Startgeld vor Ort am Veranstaltungstag beträgt 8,50 € für Erwachsene und 6,00 € für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Wer sich vorab online ( www.oberharz.de ) anmeldet, zahlt 7,50 €, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 4,00 €.Mit der Teilnahme an diesem Lauf erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde, Streckenverpflegung sowie eine Freikarte für die Sommerrodelbahn in Hahnenklee.17. Juni – Buntenbock / Vereinsheim SC Buntenbock, An der Trift 6B16. Juli – Bad Grund / Sportpark Teufelstal Bad Grund03. September – Clausthal-Zellerfeld / Gelände der Akademie des Sports24. September – Sankt Andreasberg / am Kurhaus Sankt AndreasbergDas Besondere an der sportlichen Wettkampf-Reihe ist, dass alle Teilnehmer etwas gewinnen können. So erhält jeder Nordic Walker, der an allen fünf Veranstaltungen teilnimmt einen Cup in Gold, bei vier Teilnahmen den Cup in Silber und wer bei drei Veranstaltungen dabei ist, den Cup in Bronze. Während der letzten Nordic Walking-Challenge am 24. September in Sankt Andreasberg werden die Cups feierlich verliehen. Zusätzlich für alle Veranstaltungen des Oberharzer Nordic aktiv Cup 2023 erhält jeder Teilnehmer einen Tages-Sonderstempel der Harzer Wandernadel.Anmeldungen zur Teilnahme können ab sofort online unter https://www.oberharz.de/sommer/veranstaltungen-im-harz/nordic-walking-aktiv-cup vorgenommen werden.Weitere Informationen unter:Programmänderungen vorbehalten.