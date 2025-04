Oberharzer Nordic Walking aktiv Cup 2025

Nordic Walking ist eine sportliche Bewegungsmöglichkeit für jedermann, die in der Version als Wettkampf eine echte Herausforderung mit Spaßfaktor darstellt.Mit dem Oberharzer Nordic aktiv Cup 2025 veranstaltet die GLC Glücksburg Consulting AG, Betreiber der Tourist-Informationen Oberharz, in Zusammenarbeit mit den Skiclubs Altenau, Buntenbock, Sankt Andreasberg sowie dem SV Viktoria Bad Grund, dem Wintersportverein Clausthal-Zellerfeld und den Niedersächsischen Landesforsten, eine Reihe aus fünf sportlichen Wettkämpfen in allen fünf Orten und lädt zum sportlichen Austausch ein.Den Anfang der Reihe macht der 18. Altenauer Nordic Walking Cross, der am 04. Mai um 10 Uhr auf dem Gelände des Wanderhotels Drei Bären, Auf der Rose 11, startet. Die Teilnehmer absolvieren, je nach Kondition, 10,9 km, 8,7 km und 4,7 km auf den ausgezeichneten Strecken des DSV nordic aktiv Walking Zentrums in Altenau. Nordic Walking-Stöcke können gegen Pfand (Personalausweis) am Stand der Tourist-Information ausgeliehen werden und die Versorgung der Teilnehmer ist auf den Strecken durch Streckenposten gewährleistet. Jeder Teilnehmer erhält nach Durchlaufen der Strecke auf Wunsch eine Urkunde. An den Imbiss- und Getränkeständen des Wanderhotels "Drei Bären" im Start-Ziel-Bereich kann der Energiehaushalt durch einen kleinen Imbiss wieder aufgetankt werden.Das Startgeld vor Ort am Veranstaltungstag beträgt 10,00 € für Erwachsene und 5,00 € für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Wer sich vorab online anmeldet, zahlt 8,00 €, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen 5,00 €. Online-Anmeldungen mit vergünstigtem Startgeld sind bis 1. Mai möglich.Anmeldungen zur Teilnahme können ab sofort online unter https://www.oberharz.de/veranstaltungen/nordic-walking-cup vorgenommen werden.Anmeldungen für den Cup in Altenau sind auch noch am Samstag vor Ort auf dem Gelände hinter dem Wanderhotel "Drei Bären" möglich.Mit der Teilnahme an diesem Lauf erhält jeder Teilnehmer einen Stockaufkleber, einen 5,00 € Gutschein für die Kristall-Therme „Heißer Brocken“ und einen Rabatt-Gutschein der Altenauer Brauerei für den Hofladen.25. Mai 2025 in Bad Grund / Sportpark Teufelstal Bad Grund15. Juni 2025 in Sankt Andreasberg / am Kurhaus Sankt Andreasberg24. August 2025 in Buntenbock / Vereinsheim SC Buntenbock, An der Trift 6B14. September 2025 in Clausthal-Zellerfeld / Gelände der Akademie des SportsDas Besondere an der sportlichen Wettkampf-Reihe ist, dass alle Teilnehmer etwas gewinnen können. So erhält jeder Nordic Walker, der an allen fünf Veranstaltungen teilgenommen hat, einen Cup in Gold, bei vier Teilnahmen den Cup in Silber und wer bei drei Veranstaltungen dabei war, den Cup in Bronze.Während der letzten Nordic Walking-Challenge am 14. September in Clausthal-Zellerfeld werden die Cups feierlich verliehen.Zum bereits vierten Mal wird es als Zusatzangebot für alle Stempeljäger der Harzer Wandernadel einen Tages-Sonderstempel in allen fünf Veranstaltungsorten für die teilnehmenden Nordic Walker geben.„Ohne unsere vielen ehrenamtlichen Helfern könnte unser gemeinsamer Nordic Walking Cross mit dem Skiclub Altenau nicht durchgeführt werden, sei es bei der Organisation oder auf den Strecken. Bei allen, die diese Veranstaltung zum Gelingen bringen, bedanken wir uns herzlich. Ein besonderer Dank geht an die Familie Bakhov vom Hotel „Drei Bären“, die uns unter anderem ihr Gelände zur Verfügung stellt.“, sagt Gaby Lader, Büroleitung der Tourist-Information Altenau.Ein großes Dankeschön geht außerdem an folgende Sponsoren: Altenauer Brauerei, Kristall-Therme Heißer Brocken, Sparkasse Hildesheim/Goslar/Peine, Volksbank im Harz eG, Niedersächsische Landesforsten, NSV, Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH und den Mitveranstalter Ski-Club Altenau.Weitere Informationen und auf www.oberharz.de Programmänderungen vorbehalten.Kennzeichnung als Pressemitteilung bei reiner Veröffentlichung. Exzerpte und Zitate in Artikeln bitte kennzeichnen.