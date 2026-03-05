Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053378

GLC Glücksburg Consulting AG Albert-Einstein-Ring 5 22761 Hamburg, Deutschland http://www.glc-group.com
Ansprechpartner:in Herr Rasmus Röschmann +49 4631 407722
Logo der Firma GLC Glücksburg Consulting AG

OSTERN 2026 IN GLÜCKSBURG AN DER OSTSEE

Buntes Vergnügen an der Flensburger Förde lädt am 04. & 05. April zum Mitfeiern ein

(lifePR) (Glücksburg, )
Die Glücksburg Consulting AG lädt mit der Tourist-Information Glücksburg am Samstag, dem 04. April 2026, zum fröhlichen Osterfest im Schlosshof von Schloss Glücksburg ein.

Von 14:00 bis 20:00 Uhr erwartet die Gäste ein buntes Familienprogramm mit zahlreichen Mitmachaktionen und abwechslungsreichen Angeboten. Kleine Besucher können sich auf Hüpfburg, Bastelstationen, kreative Aktivitäten und ein liebevoll gestaltetes Kinderprogramm freuen. Ein besonderes Highlight ist der Besuch des Osterhasen mit der Gelegenheit für Erinnerungsfotos.
Für gehobene Stimmung sorgen Spiel, Spaß und Live-Musik. Frisches Popcorn, Stockbrot zum Selberbacken über dem Feuer und andere Leckerbissen bieten Kulinarisches inmitten einer einladenden Atmosphäre. Und ein symbolisches Osterfeuer in Feuerschalen lässt den Tag im gemütlichen Ambiente ausklingen. Das Event wird von der Glücksburg Consulting AG veranstaltet, deren Projekt die Tourist-Information Glücksburg ist. Der Eintritt ist frei!

Am Ostersonntag, dem 05. April 2026, gibt es das traditionelle Osterfeuer am Strand in Sandwig, direkt an der Ostseeküste. Ab 16:00 werden sich hier Familien, Freunde und Urlaubsgäste am Abend versammeln, um gemeinsam den Winter zu verabschieden und den Frühling willkommen zu heißen. Das Osterfeuer am Sonntag in Sandwig wird vom Strandhotel Glücksburg in Kooperation mit dem Touristikverein Glücksburg e.V. veranstaltet.

GLC Glücksburg Consulting AG

Die Tourist-Information Glücksburg ist ein Projekt der GLC Glücksburg Consulting AG, dem größten privaten Outsourcing-Partner öffentlicher Auftraggeber für Tourismus-Marketing und -Betrieb. Die GLC AG betreibt in mehreren touristischen Destinationen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt das Destinationsmanagement. Alle Destinationen betreibt GLC nach dem "Glücksburger Modell". Das "Glücksburger Modell" ist ein Dienstleistungsmodell für Kommunen, das Anfang 2000 erstmals durch GLC entwickelt wurde, um Kommunen von der steigenden Kostenlast im Tourismus bei zum Teil gleichzeitig sinkenden Übernachtungszahlen zu befreien. Dabei übernimmt GLC als privater Geschäftsbesorger auf Basis eines fixen Grundhonorars und eigenem unternehmerischen Risiko den gesamten touristischen Betrieb und das Tourismusmarketing der Destination. Weitere Informationen den Tourist-Information Glücksburg auf www.gluecksburg-urlaub.de Mehr über die GLC Glücksburg Consulting AG erfahren Sie auf www.glc-group.com

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.