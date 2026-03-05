OSTERN 2026 IN GLÜCKSBURG AN DER OSTSEE

Die Glücksburg Consulting AG lädt mit der Tourist-Information Glücksburg am Samstag, dem 04. April 2026, zum fröhlichen Osterfest im Schlosshof von Schloss Glücksburg ein.



Von 14:00 bis 20:00 Uhr erwartet die Gäste ein buntes Familienprogramm mit zahlreichen Mitmachaktionen und abwechslungsreichen Angeboten. Kleine Besucher können sich auf Hüpfburg, Bastelstationen, kreative Aktivitäten und ein liebevoll gestaltetes Kinderprogramm freuen. Ein besonderes Highlight ist der Besuch des Osterhasen mit der Gelegenheit für Erinnerungsfotos.

Für gehobene Stimmung sorgen Spiel, Spaß und Live-Musik. Frisches Popcorn, Stockbrot zum Selberbacken über dem Feuer und andere Leckerbissen bieten Kulinarisches inmitten einer einladenden Atmosphäre. Und ein symbolisches Osterfeuer in Feuerschalen lässt den Tag im gemütlichen Ambiente ausklingen. Das Event wird von der Glücksburg Consulting AG veranstaltet, deren Projekt die Tourist-Information Glücksburg ist. Der Eintritt ist frei!



Am Ostersonntag, dem 05. April 2026, gibt es das traditionelle Osterfeuer am Strand in Sandwig, direkt an der Ostseeküste. Ab 16:00 werden sich hier Familien, Freunde und Urlaubsgäste am Abend versammeln, um gemeinsam den Winter zu verabschieden und den Frühling willkommen zu heißen. Das Osterfeuer am Sonntag in Sandwig wird vom Strandhotel Glücksburg in Kooperation mit dem Touristikverein Glücksburg e.V. veranstaltet.

(lifePR) (