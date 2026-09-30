Neues Urlaubsmagazin 2027: Friedrichskoog kann Meer

Frisch erschienen und voller Ideen für die nächste Auszeit an der Nordsee: Das neue Urlaubsmagazin 2027 für Friedrichskoog ist da. Unter dem Motto „Friedrichskoog kann Meer“ präsentiert das Magazin auf mehr als 60 Seiten den Küstenort zwischen Wattenmeer, Deich und weiter Marschlandschaft. Mit neuen Lieblingsplätzen, Naturerlebnissen, Veranstaltungstipps und zahlreichen Ideen für den Urlaub in Friedrichskoog.



Im Mittelpunkt der neuen Ausgabe steht Friedrichskoog nach der Neugestaltung des Trischendiek Strandes und des Trischendiek Parks. Der Grünstrand mit Promenade, Strandkörben und neuen barrierearmen Zugängen eröffnet Gästen neue Perspektiven auf Nordsee und Wattenmeer. Direkt auf der anderen Deichseite bietet der Trischendiek Park auf rund 27.000 Quadratmetern unter anderem Spiel- und Bewegungsangebote sowie Flächen für Open-Air-Veranstaltungen.



Geschichten, Tipps und Lieblingsorte zwischen Watt und Deich



Das Urlaubsmagazin versteht sich dabei nicht nur als klassischer Urlaubsplaner. Geschichten und persönliche Empfehlungen zeigen Friedrichskoog aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Unter der Überschrift „Lieblingsorte zwischen Watt & Deich“ versammelt die Ausgabe zehn Ideen, den Ort neu zu entdecken: vom Trischendamm am frühen Morgen über Sterne am Wattenmeer-Himmel und Radtouren bis zu besonderen Plätzen für Naturbeobachtungen.



Auch Aktivurlauber kommen in Friedrichskoog in Schwung: Radeln auf den Deichen, Reiten durch die Marsch, Yoga mit Blick aufs Watt oder Training im Fitnessparcours des Trischendiek Parks zeigen, wie gut sich Natur und Bewegung hier verbinden lassen.



Weitere Beiträge widmen sich dem UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, Urlaub mit Kindern und Hund sowie der Seehundstation Friedrichskoog. Hinzu kommen Veranstaltungstipps für das ganze Jahr, Empfehlungen für Gastronomie und Hofläden sowie Ausflugsziele in der Region. Einen besonderen Blick auf norddeutsche Traditionen bietet die Reportage über das „Krabbenfischen wie anno dazumal“.



Inspiration für den Nordseeurlaub 2027



Mit der neuen Ausgabe möchte der Tourismus-Service Stammgäste und Neulinge gleichermaßen neugierig machen: auf ein Wiedersehen mit vertrauten Orten und auf erste Entdeckungen an der Küste. Das Magazin verbindet praktische Urlaubsinformationen mit Geschichten, Bildern und konkreten Tipps für Erlebnisse vor Ort.



„Friedrichskoog hat sich in den vergangenen Jahren sichtbar weiterentwickelt und zugleich bewahrt, was unseren Ort ausmacht: die Weite, die Natur und die besondere Nähe zum Wattenmeer. Mit unserem neuen Urlaubsmagazin möchten wir zeigen, wie viel es hier zu entdecken gibt. Wir laden alle Gäste ein, Friedrichskoog in seiner ganzen Vielfalt kennenzulernen“, sagt Anja Steinke, Standortleitung des Tourismus-Service Friedrichskoog.



Das Urlaubsmagazin Friedrichskoog 2027 ist ab sofort beim Tourismus-Service Friedrichskoog erhältlich.

(lifePR) (