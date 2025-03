Lutherstadt Wittenberg – die Tourist-Information blickt auf ein erfolgreiches touristisches Jahr 2024

Mit dem Beginn des Jahres 2024 zeichnete sich eine positive Entwicklung der Nachfragen nach Reisen und Veranstaltungen in Lutherstadt Wittenberg ab. Neben dem Individualtourismus entwickelte sich auch das Gruppengeschäft gut.



Der touristische Geschäftsbesorger der Lutherstadt Wittenberg, die GLC Glücksburg Consulting AG, schloss das touristische Jahr 2024 erfolgreich ab und schaffte damit eine positive Tendenz für 2025.



Hierzu führten u.a. Maßnahmen wie ein neues Softwareprogramm für die Stadtführungsorganisation, eine Qualifizierung der Stadtführerinnen und Stadtführer sowie innovative Angebote.



Steigerung von 8,31% bei Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr



Im vergangenen Jahr wurden von Januar bis November 156.676 Übernachtungen verzeichnet, was eine Steigerung von 8,31 % im Vergleich zum Vorjahr (Jan-Nov 2023: 144.656 Übernachtungen) bedeutet. Die meisten Übernachtungen, insgesamt 19.055, fielen auf den Monat Juni. Nach den Auswertungen des Landesamtes wurden im Zeitraum Januar bis November 86.826 Ankünfte gezählt, was ein Plus von 5,7 % im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum ergibt. Dabei kamen die Gäste überwiegend aus Deutschland, den USA, den Niederlanden, Schweden und Polen. Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen-Anhalt wird endgültige Auswertungen voraussichtlich Anfang März veröffentlichen. Somit werden diese zur Internationalen Tourismusbörse in Berlin erwartet.



Anzahl der Besucher der Tourist-Information gestiegen



Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Besucherplus von 21,64 % verzeichnet. Die Service-Center der Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg betreuten von Januar bis Dezember 2024 insgesamt 95.528 Gäste. Davon nahmen 90.427 Gäste am Schlossplatz und 5.101 Gäste im Stadthaus die zahlreichen Dienstleistungen in Anspruch.



Am 31.10.2024, dem Reformationstag, erreichte die Tourist-Information am Schlossplatz den höchsten Besucherstand mit 1.105 gezählten Besuchern.



Anzahl der Stadtführungen legte im Jahr 2024 um 19,1% zu



„Die Entwicklung der gebuchten und vermittelten Stadt- und Eventführungen zeigt einen Zuwachs von 239 Führungen und damit einer Steigerung von 19,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies macht deutlich, dass wir sehr gut auf den sich stetig erholenden Gruppenreisemarkt sowie Individualreisebereich reagiert haben“, sagt Kristin Ruske, Leiterin der Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg. Insgesamt wurden 1.486 Gruppenführungen vermittelt. Das neue Softwareprogramm, mit dem das Team von Ruske seit 2024 arbeitet, hat sich bereits bewährt und trägt maßgeblich zur Nachhaltigkeit bei. Alle Stadtführer nutzen das digitale Tool, um Anfragen und Aufträge anzunehmen und zu bearbeiten. Der Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg stehen insgesamt 40 Stadtführerinnen und Stadtführer zur Verfügung, darunter auch die fünf im vergangenen Jahr ausgebildeten neuen Stadtführer.



Veranstaltungstickets und Gutscheine sind weiterhin Bestseller in der Tourist- Information



Ähnlich erfolgreich wie im Jahr 2023 verlief der Verkauf von Veranstaltungstickets. Insgesamt wurden 11.019 Veranstaltungstickets im Jahr 2024 verkauft, im Vorjahr waren es noch 11.771.



Auch haben sich die Tourist-Informationen Lutherstadt Wittenberg als Top- Verkaufsstelle für die Wittenberger Altstadtgutscheine etabliert, mit 6.175 verkauften Gutscheinen für den Gewerbeverein Lutherstadt Wittenberg.

„Wir freuen uns, dass wir uns auch weiterhin als starker und verlässlicher Verkaufs- und Vertriebspartner für touristische Leistungsträger in und um Lutherstadt Wittenberg bewährt haben. Wir möchten diese auch weiterhin in unsere touristische Arbeit einbeziehen“, so Kristin Ruske.“



Weitere Vermittlungsergebnisse aus dem Jahr 2024



Nahezu erfolgreich wie im Vorjahr verlief der Verkauf der Tickets für die Wittenberger Altstadtbahn. Mit 8.690 verkauften Tickets vor Ort in der Tourist- Information liegt das Jahresergebnis mit 12,79 % etwas niedriger als im Jahr 2022 mit 9.965 Tickets verkauften Tickets. Dies ist auf das gestiegene Interesse zurückzuführen, Tickets direkt online beim Veranstalter zu buchen.



Einen erneuten Zuwachs gab es beim Verkauf der sogenannten Coins, der Wertmarken für den Schlosskirchenturm. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 9.696 Marken verkauft, 1.785 mehr als im Jahr 2023.



Der anhaltende Trend, mit dem eigenen E-Bike oder Tourenrad unterwegs zu sein, ist auch in Wittenberg spürbar. So wurden im vergangenen Jahr 94 Leihräder vermietet, insgesamt 80 weniger als im Vorjahreszeitraum (2023 waren es 174).



Vielversprechender Saisonstart 2025



Für das Jahr 2025 wurden bereits 991 Führungen im System gebucht, die Nachfrage nach Führungen hat sich damit merklich erhöht. Deshalb wurde vorausschauend ab Februar 2025 die Anzahl der Mitarbeiter zur Bearbeitung von Anfragen, Angeboten und zur Akquise neuer Reiseveranstalter im Bereich Stadtführungen erhöht.



Ein weiterer positiver Trend zeichnet sich im Geschäftsreisebereich und im Bereich Tagungen ab: Die Nachfrage nach Locations, also nach Tagungs- und Veranstaltungsstätten, aber auch nach Gruppenunterkünften in und um Wittenberg ist spürbar gestiegen.

