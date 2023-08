Kostenfreie Stellplätze in Friedrichskoog für W:O:A-Ticketbesitzer wegen Wacken-Einlass-Stopp

Zum ersten Mal in der Geschichte des Wacken Open Airs mussten aufgrund des schlechten Wetters am Mittwoch Anreisen gestoppt werden. Weitere Besucher kommen nicht mehr auf dasFestivalgelände.Da viele Heavy-Metal-Fans mit ihren Wohnmobilen spontan nach einem Stellplatz oder einer Bleibe suchen, möchte derund stelltrundfürzur Verfügung.Diemüssen lediglich ihrin dieund können dannauf deminstehen.in Friedrichskoog-Spitzefür die Gestrandeten.könnenhier unterkommen.stehen zur Verfügung. Süderdeich 1, 25718 Friedrichskoog, www.campingplatz-swienskopp.de gibt’s nahezuund. Mit dem Festival am Deich am Donnerstagabend ab 18 Uhr kommt auch Open-Air-Konzertfeeling auf.Tourismus-Service Friedrichskoog - Telefon: +49 (4854) 219010Koogstraße 141 (Deichpassage)25718 Friedrichskoog-Spitze