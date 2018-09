Harz-Erlebnis mit Herbst-Aktion auf Torfhaus im Oberharz!

20.09.18

Der Globetrotter Active Store im Harz Welcome Center auf Torfhaus veranstaltet am 06. Oktober 2018 eine große Herbst-Aktion. Besucher können sich an diesem Tag am Infostand vom Nationalpark Besucherzentrum Torfhaus von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr über die Harzer Flora und Fauna informieren. Ein Borkenkäfer-Modell, Geweihe, Felle und weitere Ausstellungsstücke werden den Gästen präsentiert.Jeweils um 10:30 Uhr und 14:00 Uhr findet eine 1,5-stündige Führung durch das Walderlebnisgelände des Nationalparks Harz statt. Bei dem „Wildnis-Abenteuer für die ganze Familie“ entdecken Kinder und Erwachsene gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Nationalpark Besucherzentrums Torfhaus die unberührte und herbstliche Harzlandschaft kennen und lernen zudem interessante Fakten über die Tier- und Pflanzenwelt. Einmalig ist vor allem die Gelegenheit, auch abseits der Wege den Wald zu erleben. Die Führungen sind kostenfrei, eine kleine Spende an das Nationalpark Besucherzentrum Torfhaus ist jedoch herzlich willkommen.Ebenfalls gegen eine kleine Spende können die Besucher den ganzen Tag über Pfeile und Schmuck aus zur Verfügung gestellten Materialien herstellen.Für alle Outdoor-Begeisterten kann als besonderes Schmankerl am Globetrotter Active Store Lagerfeuer-Kaffee aus der Feuerschale probiert werden. Passend dazu können Gäste im gegenüberliegenden Restaurant HALALI frisch gebackenen Kuchen und weitere saisonale Speisen in lockerer und gemütlicher Atmosphäre genießen.Der Globetrotter Active Store auf Torfhaus im Oberharz ist direkt an der B4 zwischen Bad Harzburg und Braunlage gelegen. Auf rund 400 m² bietet der Store ein direkt auf das Harz-Erlebnis abgestimmtes Sortiment aus Wetterschutzbekleidung, Gaskochern, Karabinern, Seilen, Wanderstiefeln oder Rucksäcken. Einmal ausgestattet, kann der Outdoor-Urlaub direkt vor der Ladentür beginnen, denn der Globetrotter Active Store liegt mitten im Nationalpark. Ein idealer Ausgangspunkt für eine Brockenwanderung oder eine etwas kleinere Rundwanderung durch die wunderschöne Moorlandschaft.Ebenfalls im Harz Welcome Center zu finden ist die Tourist-Information Torfhaus mit zahlreichen Informationsmaterialien zum Oberharz und den vielfältigen Freizeitangeboten, Wander- und Radkarten sowie ausgefallenen Souvenirs und besonderen kulinarischen Mitbringseln.Das 4-Sterne Torfhaus HARZRESORT mit dem Restaurant HALALI lädt ebenfalls zum Verweilen ein. Komfortabel ausgestattete Ferienhäuser mit traumhaftem Brockenblick sowie das stilvolle Berg-Hotel bieten die perfekte Urlaubskulisse. Egal, ob Aktivurlaub, Kurzurlaub oder Familienurlaub im Harz, im Torfhaus HARZRESORT findet jeder garantiert das passende Angebot für einen traumhaften Urlaub vor der einmaligen Kulisse der Harzer Bergwelt. In den gemütlichen Ferienhäusern, ausgestattet mit Kamin und Sauna, bleibt dem Gast nach einem aufregenden Herbsttag in der Natur kein Wunsch offen.Weitere Informationen, Online-Buchungsmöglichkeiten und attraktive Angebote zum Torfhaus HARZRESORT gibt es unter www.torfhaus-harzresort.de . Informationen zur Urlaubsregion Oberharz und zum Angebot des Globetrotter Active Stores sind auf www.oberharz.de zu finden.Globetrotter Active Store im Harz Welcome CenterAlte Torfhaus Straße 138667 TorfhausMo - Fr 10-18 UhrSa & So 10-17 Uhr, an Feiertagen bis 16 UhrFür weitere Informationen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 05320/2290422 oder per E-Mail an shop@globetrotter-torfhaus.de