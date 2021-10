GLC begleitet Solvis-Gruppe bei der Umplatzierung von Anteilen

Die Solvis-Gruppe fertigt hochmoderne energieeffiziente Heizsysteme sowie verbundene Kompo-nenten und vertreibt diese an ihre Handwerkspartner in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche. Solvis wächst seit Jahren zweistellig und wird in 2021 voraussichtlich einen Umsatz von ca. 60 Mio. € erzielen. Die GLC Glücksburg Consulting AG hat für die Alt-Gesellschafter der Solvis die Transaktionsstruktur entwickelt und anschließend die Transaktion erfolgreich umgesetzt.



Dabei wurden im Wesentlichen die Anteile der Andlinger Gruppe, Wien, an die capiton AG, Berlin, umplat-ziert. Die vier Management-Gesellschafter der Solvis bleiben auch nach dem Einstieg von capiton mit 50 % be-teiligt und begleiten das weitere Wachstum.



„Wir sind mit der Begleitung durch die GLC hochzufrieden und konnten in einem sehr effizienten und straffen Transaktionsprozess unsere Verkaufspreiserwartungen deutlich übertreffen“, so Gerhard Unterganschnigg, Partner der Andlinger & Company.



„Die GLC Glücksburg Consulting AG in Person von Prof. Martin Weigel hat uns in einem für uns neuen und hochkomplexen Vorgang sehr vertrauensvoll und sehr zuverlässig an die Hand genommen. Wir sind sehr über-zeugt von der einfühlsamen Art und Weise der Begleitung und dessen Ergebnis“, so Gabriele Münzer und Markus-Oliver Kube, beide Gesellschafter-Geschäftsführer der Solvis.

