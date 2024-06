GLC AG erstellt für Gemeinde Langenhorn Quartierskonzept für energetische Sanierungsmaßnahmen nach dem KfW-Programm 432

Die GLC Glücksburg Consulting AG und damit die GLC Energy als Unternehmenssparte erstellt derzeit für die Ortsteile Loheide, West-Langenhorn und Ost-Langenhorn ein integriertes Quartierskonzept für energetische Sanierungsmaßnahmen nach dem KfW-Programm 432.Das Konzept bildet die Grundlage für die zukunftsorientierte Gestaltung der Wärmewende und soll aufzeigen, wie die Gebäudeeffizienz mit den Veränderungen in der Wärme- und Stromversorgung eine nachhaltige Chance für die wirtschaftsfördernde, klimafreundliche und soziale Ausrichtung der Gemeinde Langenhorn bietet.Im Rahmen der Konzepterstellung lädt das Team der GLC Energy alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Langenhorn zu einem Dialogabend am 11. Juni 2024 ab 19:00 Uhr in die Gaststätte "Ingwersen", Dorfstr. 144 ein.Zeitgleich findet eine anonyme Befragung der Einwohnerinnen und Einwohner zur aktuellen Energiesituation statt.Informationen sowie den aktuellen Stand der Konzepterstellung finden Interessierte auch auf der Projektwebsite https://energiekonzept-langenhorn.de/ Bei Fragen oder Beratungsbedarf kann über die Website ein individueller Beratungstermin mit dem Team von GLC Energy vereinbart werden.