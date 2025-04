Friedrichskoog im April – Veranstaltungen voller Witz, Frühlingsfreude und Familienzeit

Mit dem Frühling wird auch das Leben in Friedrichskoog noch schwungvoller. Der April hält gleich mehrere Veranstaltungshighlights bereit: einen humorvollen Abend im Haus des Kurgastes, ein buntes Familienfest zur Eröffnung des neuen Kurparks oder fröhliches Ostervergnügen auf der Wiese. Friedrichskoog lädt ein zum Mitlachen, Mitfeiern und Mitkullern.Wer Lust auf einen unterhaltsamen Abend mit Wortwitz, Musik und klaren Worten hat, ist bei Sonja Gründemann genau richtig. Die bekannte Comedienne sorgt mit „Jetzt mal Tacheles“ für große Lacher und beste Stimmung im Publikum. In ihrem mittlerweile fünften Soloprogramm wirbelt sie mit viel Humor, feiner Beobachtungsgabe und musikalischer Begleitung von Markus Schell am Klavier durch Themen wie Schönheitsideale, Social Media und Alltagsabsurditäten. Ein Abend zum Lachen, Nachdenken und perfekt als lustige Auszeit vom Alltag. Absolut empfehlenswert!Ein Tag für die ganze Familie: Die offizielle Eröffnung des neuen Kurparks wird mit einem fröhlichen Fest gefeiert. Mit dabei: Moderator Ardo Lindner, ein buntes Bühnenprogramm, Spiel und Spaß für Kinder, ein mobiler Bauernhof, leckeres Essen und frühlingshafte Drinks.Ein besonderes Highlight ist die Seifenblasen-Disco um 15:30 Uhr, zauberhaft für Groß und Klein. Ab 17:00 Uhr sorgt die Band „8 to the Bar“ für musikalischen Schwung und lädt zum Mitsingen, Tanzen und Feiern ein.Am Ostersonntag wird es sportlich-österlich: Beim traditionellen Oster(weit)kullern rollen Kinder ihre Ostereier über die Wiese. Wer schafft es am weitesten? Dazu gibt es Osternester zu entdecken und vielleicht auch den Osterhasen zu treffen. Ein fröhliches Erlebnis für kleine Entdecker und die ganze Familie. https://www.friedrichskoog.de/veranstaltungskalender oder direkt persönlich beim Tourismus-Service Friedrichskoog.Kennzeichnung als Pressemitteilung bei reiner Veröffentlichung. Exzerpte und Zitate in Artikeln bitte kennzeichnen. Anliegendes Bildmaterial unter Angaben des Copyrights zur Veröffentlichung im Kontext der Pressemitteilung freigegeben. Um ein Belegexemplar oder eine Beleg-URL wird höflichst gebeten.