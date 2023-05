Freitag, 9. Juni – Sonntag, 11. Juni 2023 I Stadtfest in Clausthal-Zellerfeld

Ein buntes Fest mit Musik, Vorführungen, Ständen und vielfältigen Aktionen findet von Freitag, dem 9. Juni, bis Sonntag, dem 11. Juni, in Clausthal-Zellerfeld statt. Veranstaltet wird das Stadtfest auf dem Marktkirchenplatz und auf der, dann für den Verkehr gesperrten, Adolph-Roemer-Straße. Der Eintritt ist frei.Die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld und die GLC Glücksburg Consulting AG/Tourist-Informationen Oberharz sowie die Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH laden mit dem Veranstaltungspartner Veranstaltungstechnik Master Music /Carsten Spötter gemeinsam zu dieser Veranstaltung ein.„Es ist uns eine ganz besondere Freude, dieses Jahr als Mitveranstalter des Stadtfests agieren zu können. In Zusammenarbeit mit den Partnern haben wir ein tolles Festprogramm zusammengestellt: Es wird zünftig mit Blasmusik, besinnlich mit tibetanischer Musik, ausgelassen mit Tanzmusik und rockig mit Bands. Wir ziehen alle Register, die Spaß machen können.“, so Katharina Dundler, Leiterin der Tourist-Informationen Oberharz.Gestartet wird am Freitagnachmittag mit einem Warm-Up und am frühen Abend mit der offiziellen Eröffnung. Ab 19.00 Uhr darf bei der RTL ClubNight Open Air von 89,0 RTL getanzt und gefeiert werden. Am Samstag präsentieren sich verschiedene Vereine und Institutionen mit Vorführungen, Spielen, Aktionen sowie mit selbstgemachten Kreationen auf der Vereinsmeile auf der Adolph-Roemer-Straße. Auch die anliegenden Geschäfte und Gastronomen laden zum geselligen Flanieren ein. Ab 19.00 Uhr spielt eine Liveband Rock- und Popsongs.Eine Neuigkeit ist ein gemeinsames Oberharzer Tzscherperfrühstück als Bürgerfrühstück am Sonntag: Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste sind eingeladen, auf dem Marktkirchenplatz selbst mitgebrachte Speisen und Getränke oder alternativ ein vorbestelltes Frühstückspaket gemeinsam zu verzehren. Ab 11.00 Uhr wird es einen Stadtfest-Gottesdienst der Kirchengemeinde Clausthal auf der Bühne geben, danach startet ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm bis 18.00 Uhr. Zusätzlich kann in den umliegenden Geschäften geshoppt werden – es ist verkaufsoffener Sonntag.Auch die Vereinsmeile mit ca. 45 Ständen auf der Adolph-Roemer-Straße lädt zum Stöbern, Entdecken und Mitmachen ein.Aufgrund des Festes fährt Samstag und Sonntag der Linienverkehr die Haltestellen Adolph-Roemer-Str. und Marktkirchenplatz nicht an. Alternativhaltestellen mit dem Bus sind: ZOB, TU Leibnizstraße, Am Rosenhof. Informationen zur Anreise und Parkplätzen gibt es unter https://www.oberharz.de/sommer/veranstaltungen-im-harz/stadtfest-clausthal-zellerfeld Freitag, 9. Juni:Stadtfest-Warm UpEröffnung des Stadtfestes89.0 RTL ClubNight Open Air mit den 89.0 RTL-DJs Manuel Baccano, Marc Radix und Chriz RockSamstag, 10. Juni:Vereinsmeile auf der Adolph-Roemer-Straße: Livemusik mit der Blechkapelle HarzarankaLivemusik mit Praise und MoveTanzkurs mit dem Afrikanischen Kultur Verein Clausthal e.V.Livemusik mit Dennis und MichiTraditionelle tibetische Musik mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V.Kinderprogramm mit Kasperletheater und Kinderclown PakuBuntes Tanzprogramm mit dem MTV-Buntenbock von 1905 e.V. und den Clausthaler Tanzbären e.V.Livemusik mit Noah KleinhardtMusik mit DJ Olli B.Liveband BBC RockSonntag, 11. Juni:Vereinsmeile auf der Adolph-Roemer-StraßeVerkaufsoffener SonntagOberharzer Tzscherperfrühstück und Empfang der StadtStadtfest-Gottesdienst auf der BühneNeues Berghornisten-Corps von 1883 e.V. Clausthal-ZellerfeldKinderprogramm und Livemusik mit KatinkaTanzprogramm mit der Tanzgruppe der RKSKinderprogramm mit Kasperletheater und Kinderclown PakuLivemusik mit der Blechkapelle HarzarankaMusik mit DJ Olli B.Den Programmflyer zum Download finden Sie hier. Programmänderungen vorbehalten.Die Tourist-Informationen Oberharz sind ein Projekt der GLC Glücksburg Consulting AG. www.glc-group.com