Fisch- und Angelwoche vom 07.08.23 bis 13.08.23 rund um Clausthal-Zellerfeld und Buntenbock

lässt der Oberharz Anglerherzen höherschlagen und erweitert das Anglerfest von 2022 zurDieveranstalten somit dieumin Kooperation mit dem Anglerverband Niedersachsen und dem Sportfischerverein Oberharz e.V. sowie mit zahlreichen Akteuren, dreht sich alles um dasin derunterschiedlicher Altersstufen können erste Erfahrungen sammeln,sich untereinander austauschen undsich informieren und unterhalten lassen. Es gibt Tipps für den artgerechten Umgang mit Fischen, für das richtige Equipment beim Angeln, wie man sich am besten organisiert, wie man perfekt Fisch zubereitet und vieles mehr.ist die Woche auch, die daserst. Die Fisch- und Angelwoche bietetin dieundan dendes„Wir konnten viele Kooperationspartner gewinnen, die in der Woche miteinezum Themamachen möchten. Dabei gibt esbeim „Forellenabend“ am Montag und am Sonntag mit geräucherten Forellen. Auch einam Mittwoch darf nicht fehlen – genauso wiean den Mischgewässern, auch für Kinder ist etwas dabei.“, erklärt Silvia Hoheisel, Eventmanagerin der Tourist-Information Clausthal-Zellerfeld.Den Auftakt dervommacht kulinarisch ammit dem „Forellenabend“ das Harzhotel Zum Prinzen in Clausthal-Zellerfeld. Amdreht sich am Sumpfteich in Buntenbock von 9 bis 16 Uhr alles um das Thema „Modernes Karpfenangeln“. Amkann man abends einem lehrreichen Vortrag über das „Angelparadies Oberharz“ in Clausthal-Zellerfeld lauschen.gibt es auf dem Bergbauernmarkt in Clausthal-Zellerfeld tolle Angel-Aktionen für Groß und Klein von 17.00 bis 18.00 Uhr. Amwird, gemeinsam mit dem Team des Oberharzer Bergwerksmuseums, der UNESCO-Welterbe-Bestandteil „Oberharzer Wasserwirtschaft“, erkundet. Bei einer exklusiven Sonnenuntergangswanderung ab 20.30 Uhr wird ca. zwei Stunden durch die Teichlandschaft Buntenbock gewandert. Ambietet der Sportfischerverein das Angeln für Kinder unter Aufsicht an sowie Vorführungen am Sumpfteich in Buntenbock von 10 Uhr bis 16 Uhr. Hier geht es u.a. um das Fliegenfischen, Forellenangeln etc. Derschließt kulinarisch ab, Räucherexperte Jan Westermann erklärt die Kunst des Forellenräucherns. Im Anschluss können die köstlichen Fische erworben und verzehrt werden.Diean allen Aktionen,denam Montag, istAnmeldeinformationen sind im anhängenden Programm vermerkt. Anmeldungen können unter https://www.oberharz.de/fisch-und-angelwoche vorgenommen werden.Gäste können so, während ihres Harzurlaubs in dieser Zeit im August, die Oberharzer Wasserwirtschaft, mit ihrem weltweit einmaligen Wasserleitsystem, ganz detailliert und aus einer besonderen Perspektive entdecken. Zur Info: Die Welterbestätte "Oberharzer Wasserwirtschaft" besteht aus 107 historischen Teichen, Gräben mit einer Gesamtlänge von 310 km und Wasserläufen mit einer Gesamtlänge von 31 km. Auch die Teiche rund um Buntenbock zählen zu diesem Welterbe hinzu.Buchung und Informationen unter 05323 81024 oder info@oberharz.de sowie https://www.oberharz.de/fisch-und-angelfest (Die Veranstaltungen von Dienstag bis Sonntag sind kostenfrei! Bitte beachten Sie die Informationen zur Anmeldung. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.)Harzhotel Zum Prinzen, Goslarsche Str. 20, Clausthal-ZellerfeldFrisch geräucherte, regionale Forelle, eine Gartenkräutersoße, hausgemachte Zitronenbutter, Wildkräutersalat sowie selbst und frisch gebackene Sauerteigbrote. Preis pro Person: 19,50 € exkl. Getränke (Eine, im Ganzen geräucherte Forelle inkl. Beilagen).Sumpfteich, Buntenbock (Mischgewässer)(Gerätezusammenstellung, Montagen, Köder usw.)Rehazentrum Oberharz in Buntenbock, Schwarzenbacher Str. 19, Clausthal-Zellerfeld(Interessengemeinschaft Harzgewässer e.V.)Bergbauernmarkt Zellerfeld, Bornhardtstraße, Clausthal-ZellerfeldFliegenbinden, Erklärungen u.a. zum Fliegenfischen und Raubfischangeln, Kinderprogramm „Die Unterwasserforscher“ und Schnupperangeln mit dem Anglerverband NiedersachsenPixhaier Mühle, BuntenbockExklusive Sonnenuntergangswanderung Teichlandschaft Buntenbock, Dauer: ca. 2 Std., 6 km.Sumpfteich, Buntenbock(mit dem Sportfischerverein Oberharz e.V.)Angeltechniken an Mischgewässern (u.a. Fliegenfischen, Forellenangeln)Mittelweg 7, Buntenbockerklärt den Forellenräucherofen und das Räuchern von Forellen. Im Anschluss können geräucherte Forellen gekauft werden.