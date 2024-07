Fisch- und Angelwoche rund um Altenau, Buntenbock und Clausthal-Zellerfeld

Anfang August lässt der Oberharz die Herzen von Anglern wieder höherschlagen: Dieveranstalten dieRund um Altenau, Buntenbock, Clausthal-Zellerfeld dreht sich alles um das Thema „Angeln in der Region“ - in Kooperation mit dem Anglerverband Niedersachsen, dem Sportfischerverein Oberharz e.V. und dem Anglerverein Osterode am Harz e.V. sowie mit zahlreichen Akteuren.Neu-Angler unterschiedlicher Altersstufen können erste Erfahrungen sammeln, Profis sich untereinander austauschen und Besucher sich informieren und unterhalten lassen. Es gibt Tipps für den artgerechten Umgang mit Fischen, für das richtige Equipment beim Angeln, wie man sich am besten organisiert, wie man perfekt Fisch zubereitet und vieles mehr. Der Nordic Walking aktiv Cup in Buntenbock am Samstag, dem 10.08., lädt zudem zur Entdeckertour des Oberharzer Wasserregals an Land ein.Interessant ist die Woche besonders für Besucher, die das Hobby „Angeln“ erst kennenlernen möchten. Die Fisch- und Angelwoche bietet spannende Einblicke in die Angelwelt und Erlebnisse mit leidenschaftlichen Anglern an den vielseitigen Gewässern des Oberharzes. Auch Kinder können beim Basteln und im Unterwasser-Forschercamp das Hobby für sich entdecken.„Wir konnten viele Kooperationspartner gewinnen, die in der Woche mit allen Gästen eine Reise zum Thema „Fische und Angeln im Oberharz“ machen möchten. Dabei gibt es kulinarische Genüsse beim „Schlemmererlebnis Forellengrillen“ am Montag sowie bei der Forellenbrotzeit am Mittwoch und bei einem Zwei-Gänge-Überraschungsmenü am Freitag. Auch ein Vortrag zu Angelmöglichkeiten wird am Mittwoch geboten - sowie für Kinder ist viel Spannendes dabei“, erklärt Silvia Hoheisel, Eventmanagerin der Tourist-Information Clausthal-Zellerfeld.Gäste können so, während ihres Harzurlaubs in dieser Zeit im August, die Oberharzer Wasserwirtschaft mit ihrem weltweit einmaligen Wasserleitsystem ganz detailliert und aus einer besonderen Perspektive entdecken. Zur Info: Diese Welterbestätte besteht aus 107 historischen Teichen, Gräben mit einer Gesamtlänge von 310 km und Wasserläufen mit einer Gesamtlänge von 31 km. Auch die Teiche rund um Buntenbock zählen zu diesem Welterbe hinzu.Buchung und Informationen unter 05323 81024 oder info@oberharz.de sowie https://www.oberharz.de/veranstaltungen/angelwoche Den Auftakt dermacht kulinarisch amdas Schlemmererlebnis „Forellengrillen am Feuer“ auf dem Campingplatz Prahljust, direkt am Pixhaier Teich in Clausthal-Zellerfeld.Amdreht sich in der Stadtbibliothek in Clausthal-Zellerfeldab 15 Uhr alles um den kleinen Fisch „Swimmy“.Amkann man ab 17.30 Uhr eine Forellenbrotzeit im Harzhotel Zum Prinzen in Clausthal-Zellerfeld genießen und abends einem lehrreichen Vortrag über das „Angelparadies Oberharz“ im Rehazentrum Buntenbock lauschen.gibt es auf dem Bergbauernmarkt in Clausthal-Zellerfeld einen Angelaktionsbereich für Groß und Klein von 17.00 bis 18.00 Uhr.Amwerden Angelerklärungen und Angeln am Teich zum Thema „Raub- und Friedfische“ in Buntenbock angeboten, gemeinsam mit dem Angelverein Oberharz. Abends lädt das Harzhotel Zum Prinzen in Clausthal-Zellerfeld zu einem Zwei-Gänge-Überraschungsmenü ein.Ambietet der Anglerverein Osterode am Harz e.V. das Unterwasserforschercamp für Kinder am Alten Wasserläuferteich in Clausthal-Zellerfeld von 10 Uhr bis 14 Uhr an. Hier geht es u.a. um die Wassserbewohner, das Fliegenfischen, Forellenangeln etc.. Der Skiclub Buntenbock lädt ab 14:30 Uhr zum Nordic Walking aktiv Cup rund um die Teiche des UNESCO-Welterbe Oberharzer Wasserwirtschaft nach Buntenbock ein. Ab 16 Uhr spielt der Schlagerchor „Flamingo“ Shantys und Schlager unter freiem Himmel am Waldschwimmbad Okerteich in Altenau.Derschließt kulinarisch in Buntenbock ab: Räucherexperte Jan Westermann erklärt die Kunst des Forellenräucherns. Im Anschluss können die köstlichen Fische erworben und verzehrt werden. Pastor Pehle feiert vor Ort um 11 Uhr einen Gottesdienst.Ein Großteil der Aktionen ist kostenfrei. Genaue Informationen zu Kosten sowie die Anmeldeinformationen sind im anhängenden Programm vermerkt.Anmeldungen können unter https://www.oberharz.de/veranstaltungen/angelwoche/anmeldung-angelwoche vorgenommen werden.