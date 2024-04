Eröffnung der Oberharzer Wandersaison in Altenau am Sonntag, dem 14.04.2024

Die Eröffnung der Oberharzer Wandersaison findet in diesem Jahr am Sonntag, dem 14. April, ab 10 Uhr in Altenau statt. Zusammen mit dem Harzklub Zweigverein Altenau e.V. und der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH bietet die Tourist-Information Altenau ein buntes Wanderprogramm mit Unterstützung der Hexen vom Bruchberg, die bereits auf Walpurgis am 30. April einstimmen.Zuvor wird durch den Harzklub eine Wanderung auf dem Altenauer Herzweg zum Okerteich Altenau angeboten, wo sich Hexen und Wanderer treffen. Um 10 Uhr startet die geführte Wanderung am Kurgastzentrum Altenau (Hüttenstraße 9, 38707 Altenau). Die ca. 6 km lange Wanderung führt die Teilnehmer über einen Teil des im letzten Jahr neu eröffneten Altenauer Herzwegs bis hin zum Okerteich. Auf dem Weg werden 11 der 17 Stationen des neuen Themenwegs gemeinsam entdeckt. „Zusätzlich wartet die eine oder andere „Überraschung mit Herz“ auf der Route. Wir sind gespannt auf das Feedback der Teilnehmer“, sagt Gaby Lader, Büroleitung der Tourist-Information Altenau und freut sich schon jetzt auf das Event.Am Okerteich angekommen, können sich alle Teilnehmer und Wanderer stärken, bevor die Hexen vom Bruchberg, eine ehrenamtliche Gruppe von Hexen aus Altenau, Trubel in die Veranstaltung bringen. Sie geben einen Vorgeschmack auf die Walpurgisveranstaltung im Altenauer Hexenkessel am 30. April. Mit ihrem rauchenden Hexenkessel schaffen sie eine mystische Atmosphäre, verzaubern das Publikum und offenbaren auf Nachfrage das eine oder andere Hexengeheimnis. Ein exklusiver Sonderstempel der Harzer Wandernadel zur Saisoneröffnung wartet am Okerteich darauf, in die Hefte gestempelt zu werden.Für das leibliche Wohl am Okerteich in Altenau ist mit kalten und warmen Getränken und Bratwurst gesorgt.Der Rückweg vom Okerteich zum Kurgastzentrum kann eigenständig entweder über den noch verbleibenden Teil des Herzwegs oder direkt (ca. 1,5 km) angetreten werden.Die Teilnahme an der Wanderung und der Saisoneröffnung ist kostenfrei.Aktuelle Informationen unter info@oberharz.de oder 05328 8020 sowie www.oberharz.de