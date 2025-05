Erlebnisreiche Events in Glücksburg

Der Sommer 2025 in Glücksburg steht ganz im Zeichen von Vielfalt, Tradition und unvergesslichen Erlebnissen für die ganze Familie. Von entspannten Strandtagen bis hin zu festlichen Höhepunkten bieten die Events der Glücksburger Sommermonate jede Menge Unterhaltung und Genuss. Spannendes aus der Filmwelt in einer Tour & besondere Veranstaltungen wie das Strandfest Holnis, die Biermeile und das Apfelfest im Schlosshof sorgen für Abwechslung und großartige Momente:Neben den beliebten Stadtführungen und geführten Touren wie „Stadtspaziergang“ und „Promenadenbummel“ gibt es eine neue, ganz besondere Tour! Mit einem einzigartigen Erlebnisangebot rückt Glücksburg seine Rolle als beliebte Filmkulisse in den Fokus. Unter dem Titel „Filmstadt Glücksburg“ führt der beliebte Schauspieler Mathias Harrebye-Brandt Besucherinnen und Besucher durch originale Drehorte bekannter und populärer Fernsehproduktionen. Die authentische Tour verbindet spannende Geschichten vom Set „aus erster Hand“ mit eindrucksvollen Kulissen und interessanten Hintergründen zur Filmproduktion in der Region.Das neue Angebot richtet sich sowohl an Gäste als auch an Einheimische, die Glücksburg aus einer neuen Perspektive entdecken möchten.Das erste Strandfest Holnis vereint entspannte Atmosphäre und vielfältige Unterhaltung. Als „leisere“ Schwester der etablierten Strandmeile in Sandwig feiert sie am 26. Juli 2025 Premiere Direkt am malerischen Strand der Halbinsel Holnis erwartet die Besucher ein familienfreundliches Fest mit zahlreichen Attraktionen. Höhepunkte sind ein Open-Air-Kino, mit einem Disney-Kinderfilm für die Kleinen und einer Komödie für Erwachsene. Mitmach-Spiele wie Hüpfburg, Kinderschminken und Shetty-Reiten sowie spannende Wasser-Wettbewerbe der Surfschule Holnis und SUPvibes sorgen für jede Menge Action. Auf der Bühne an der DLRG-Station locken Live-Musik-Acts wie Eduardo Ruiz mit lateinamerikanischen Klängen und die Band Fool Moon mit Rock und Blues. Außerdem wird die Wachgängertaufe der DLRG im Meer stattfinden, während ein Markt mit regionalem Kunsthandwerk und kulinarischen Genüssen zum Bummeln einlädt.Nach dem großen Erfolg der Biermeile 2024 kehrt die Veranstaltung am letzten August-Wochenende zurück. Auf dem Rathausplatz in Glücksburg stellen private Bierbrauer aus der Region ihre besten Kreationen vor. Neben exquisiten Bieren erwarten die Besucher leckere Gaumenfreuden und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Lokale Musiker sorgen für die richtige Stimmung, während Kinder sich an Hüpfburgen und Schminkständen vergnügen können. Die Biermeile 2025 wird das bewährte Konzept fortführen und in vertrautem Charme glänzen – ein Highlight für Bierliebhaber und Genießer!Das Apfelfest am 27. September 2025 ist der krönende Abschluss der Glücksburger Sommerhighlights. Im historischen Schlosshof wird die Geschichte der dänischen Obstbauern, die einst ihre Ernte über die Förde nach Flensburg brachten, lebendig. Die Besucher können sich auf die feierliche Ankunft der Apfelkönigin mit Kutsche und eine Verteilung von frisch geernteten Gravensteiner Äpfeln freuen. Das Fest bietet ein vielfältiges Programm mit Verkaufs- und Infoständen, köstlichen Apfelprodukten und einem bunten Rahmenprogramm aus Rätseln, Märchenlesungen und musikalischen Darbietungen lokaler Künstler. Ein echtes Erlebnis für die ganze Familie, das Geschichte, Genuss und Kultur vereint.Kennzeichnung als Pressemitteilung bei reiner Veröffentlichung. Zitate in Artikeln bitte kennzeichnen. Anliegendes Bildmaterial unter Angaben des Copyrights zur Veröffentlichung im Kontext der Pressemitteilung freigegeben. Um ein Belegexemplar oder eine Beleg-URL wird höflichst gebeten.