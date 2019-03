Der Spreewald ist beliebter denn je!

04.03.19

Wie bereits in den vorherigen Jahren zieht der Spreewald eine überaus positive Tourismusbilanz für das Jahr 2018 und schließt damit an die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre an. Laut Amt für Statistik Berlin-Brandenburg kamen von Januar bis Dezember 2018 gut 767.934 Gäste in den Spreewald (+4,7%). Bei den Ankünften liegt der Spreewald damit auf Rang 1 der Reisegebiete im Land Brandenburg. Die Besucher der Region verbrachten mehr als 1.972.256 Nächte im Urlaubsgebiet (+5,8%). 2017 zählte das Amt für Statistik insgesamt etwas über 733.565 Ankünfte und gut 1.863.555 Millionen Übernachtungen im Spreewald.„Wir sind sehr stolz darauf, dass der Spreewald jedes Jahr aufs Neue zu den Lieblingsdestinationen im Land Brandenburg sowie deutschlandweit zählt und wir fast die 2 Millionen Übernachtungen erreicht haben“, erläutert Annette Ernst, Leiterin des Tourismusverbandes Spreewald. „Speziell durch unsere Winterkampagnen in den letzten beiden Jahren konnten wir überdurchschnittlich mehr Gäste in der Zeit von November bis März im Spreewald begrüßen. Hier ist noch Luft nach oben und daher werden wir unser Marketing weiter stark auf die Ganzjahresvermarktung konzentrieren. Besonders beliebt sind unsere Reiseangebote von Winterwellness über Advents- und Fastnachtwochen bis hin zu kuscheligen Themenkahnfahrten und Paddeltouren.“In 2019 hat der Spreewald wieder eine Vielzahl an Veranstaltungshighlights und Attraktionen zu bieten. So ist der Spreewald zum Beispiel in diesem Jahr im Fontane-Rausch. Das Angebotsportfolio umfasst hierbei erlebnisreiche Wanderungen und Themenkahnfahrten auf den Spuren Fontanes, historische Ausstellungen sowie rund um Fontane inszenierte Kunst- und Kulturveranstaltungen. Ein weiteres Highlight ist das Deutsche Trachtenfest, welches vom 17. bis 19. Mai in Lübben (Spreewald) stattfindet. An diesem Wochenende bringen rund 2.500 Trachtenträger den Glanz von bunten Stoffen sowie die Lebensfreude durch Musik und Tanz in den Spreewald. Genießer können sich in diesem Jahr über das Michelin-ausgezeichnete Restaurant „17fuffzig“ im Burger Bleiche Resort&Spa freuen und auch das neue Hotel der Spreewelten in Lübbenau/ Spreewald ist ein weiteres Highlight für Genuss- und Wellnessfans.Aktuell buchbare Angebote und Detailinformationen zur Destination Spreewald finden Interessenten auf www.spreewald.de und auch in Facebook unter facebook.com/spreewald.de.