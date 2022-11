Charity-Aktion: Glückskugel-Weihnachtsbaum der Touristinformation

Gemeinsam mit der Touristinformation Glücksburg den Baum schmücken und so helfen

Dieses Jahr will die Touristinformation Glücksburg Menschen aus der Umgebung helfen, die bedürftig sind. Und das mit einer Charity-Aktion, die sichtbar, glänzend und herzlich ist!



Ab dem 1. Dezember bis zum 23. Dezember ist in der Touristinformation in Glücksburg, zentral gelegen am Schinderdam, ein Weihnachtsbaum platziert. Dieser Baum trägt vereinzelt schon bunte Kugeln, die bereits vom Team der Betreiber der Touristinformation Glücksburg (GLC Glücksburg Consulting AG) gekauft, angehängt und damit gespendet wurden.



Jeder Besucher der Touristinformation Glücksburg und auch jeder, der das Gebäude besucht, ist nun eingeladen und kann helfen, den Baum mit goldenen Kugeln zu füllen. Dafür kann eine goldene Kugel für 10 Euro am Service-Counter der Touristinformation Glücksburg gekauft werden. Und das zu den Geschäftszeiten: montags bis freitags von 9.00 – 17.00 Uhr.



Jede Kugel ist mit einer Spende von 10 Euro zu erwerben und kann mit dem Namen der Spenderin/ des Spenders versehen werden. Das Besondere ist, dass das gesamte Geld der verkauften Kugeln zu 100% dem Hilfsprojekt „Weihnachtshilfswerk“ der Stadt Glücksburg und damit der Umgebung zugutekommt.



Die gekaufte(n) Kugel(n) werden in den Baum gehängt und können von den Käufern auch vorab personalisiert werden.



Damit wird nicht nur die Verbundenheit zu Glücksburg symbolisiert, sondern auch die Solidarität.



Wir schmücken so nicht nur gemeinsam den Baum, sondern helfen auch gemeinsam mit



Glückskugeln!