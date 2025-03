BLICKWEIT – Skulpturen für den Norden

Die Stadt Glücksburg ist um ein bedeutendes Kunstwerk reicher. Mit der Skulptur „Valz“ des renommierten Stahlbildhauers Robert Schad erhält die Stadt einen neuen kulturellen Anziehungspunkt im Rahmen des Skulpturenprojekts BLICKWEIT.Seit Herbst 2024 bereichert das Kunstwerk das Schwennautal in Glücksburg. Das aus Vierkantstahl gefertigte Kunstwerk steht im Freien und ist öffentlich zugänglich.Glücksburg ist damit Teil eines überregionalen Kunstprojekts des international bekannten Künstlers Robert Schad, welches das Ausstellen von 24 Skulpturen an 22 Standorten in Schleswig-Holstein von 2024 bis 2026 umfasst. Die Stadt setzt mit der Installation ein kulturelles Zeichen und zeigt sich als Standort für zeitgenössische Kunst im öffentlichen Raum.Ein wesentlicher Treiber der Realisierung war Stephan Jelkmann, Vorsitzender des Kulturausschusses in Glücksburg. Er setzte sich dafür ein, dass Glücksburg nicht nur Standort einer der Skulpturen wird, sondern auch als Initiatorin des Projekts auftritt. Dank seines Engagements fand dieses bedeutende Kunstprojekts seinen Platz im Schwennautal. Die „Valz“ symbolisiert für ihn die Verbundenheit Glücksburgs mit Dänemark: „Zeigt sie doch dynamisch über das Meer nach Dänemark und verbindet somit Glücksburg mit unseren Nachbarn am nördlichen Ufer der Innenförde“, so Jelkmann.Dank der Unterstützung zahlreicher Partner und Sponsoren, darunter die GLC Glücksburg Consulting AG, konnte die Umsetzung ermöglicht werden. Mit der „Valz“ erhält Glücksburg eine neue künstlerische Landmarke, die Besucher und Kunstinteressierte zum Entdecken und Verweilen einlädt."BLICKWEIT" ist eine groß angelegte Skulpturenausstellung des renommierten Stahlbildhauers Robert Schad. Von Herbst 2024 bis Herbst 2026 werden 24 monumentale Skulpturen an 22 markanten Orten in Schleswig-Holstein präsentiert. Die Ausstellung, die bereits in mehreren europäischen Ländern Station gemacht hat, erreicht hier ihre nördlichste Destination.Seit 2011 reist die Ausstellung durch Europa und war bereits in Italien, Portugal, Österreich, Frankreich und verschiedenen Regionen Deutschlands zu sehen. "BLICKWEIT" verbindet Kunst mit Landschaft und Architektur, indem die massiven Stahlskulpturen aus naturbelassenem Vierkantstahl (10 x 10 cm Querschnitt) in unterschiedlichste Umgebungen eingebettet werden – von Küsten und Naturparks über Museen und Höfe bis hin zu Häfen und Windparks. Die Skulpturen stehen für Begegnung und Reflexion. Sie sind frei zugänglich und bilden die bislang größte monografische Ausstellung im öffentlichen Raum Schleswig-Holsteins. Ihr Ziel ist es, Kunst für alle erlebbar zu machen und neue Perspektiven auf Landschaft und Raum zu eröffnen. Weitere Informationen unter: https://blickweit.robertschad.eu/