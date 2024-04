27. und 28. April 2024 THE GAME für Hunde & Besitzer - Survival-Event findet wieder im Oberharz statt

Der Oberharz rund um Altenau wird auch dieses Jahr zum Austragungsort für eine weitere Edition des Survival-Events für Zwei- und Vierbeiner. GENESIS heißt die diesjährige Variante für Zweier-Personen-Teams samt Vierbeinern, die am Samstag, dem 27. April und am Sonntag, dem 28. April stattfindet. Aktuell sind 38 Personen ohne und 98 Teilnehmer mit Übernachtung angemeldet – darunter auch die Bloggerinnen „wandermaddie“ und „borderherz“. Anmeldungen werden bis zum 20. April 2024 angenommen.„Es steigt der Mut mit der Gelegenheit“, verspricht der Veranstalter Camp Canis des Events THE GAME seinen Teilnehmern. Eine Gelegenheit, genau das unter Beweis zu stellen, bekommen Menschen und ihre Hunde auch dieses Jahr wieder im Oberharz.Zwei- und Vierbeiner dürfen sich auf kreative Aufgaben in einem herausfordernden Gelände freuen. Das „Spielfeld“ zwischen Clausthal-Zellerfeld und Altenau gehört mit seinen über 100 historischen Teichen und ca. 300 km Gräben und Wasserläufen nicht nur zum UNESCO-Welterbe „Oberharzer Wasserwirtschaft“. Es bietet mit diversen Höhenunterschieden, einem Wechsel aus breiten Wanderwegen und schmalen Single-Trails, Bergwiesen und Waldstücken eine ganz besondere Challenge für die Teilnehmer. Alle bleiben dabei auf angelegten Wegen und laufen nicht querfeldein – das ist in den Regeln festgehalten.GENESIS nennt sich die Variante, die in diesem Jahr den maximal 100 startenden Zwei-Personen-Teams angeboten wird. Erstmals ist auch ein Start nur am Samstag möglich – als Einsteigervariante für alle Teams, die sich mit ihren Vierbeinern an das Abenteuer-Format langsam rantasten möchten.Ein- und Zwei-Tage-Starter erhalten eine präparierte Geländekarte und einen Kompass. Hilfsmittel wie Smartphones oder Smartwatches sind verboten. Es gilt nun, mit wenig Gepäck und rationierter Verpflegung bestimmte Points auf einer Karte anzusteuern und sich den Aufgaben dort zu stellen. Bei diesen Aufgaben handelt es sich entweder um Herausforderungen für die Vierbeiner, wie z. B. das Apportieren von Gegenständen oder Geruchsspuren zu folgen bis zu einem definierten Ziel. Teilnehmende Zweibeiner müssen mit allem dabei rechnen unter einer gewissen Zeitvorgabe: Sportlich aktiv zu sein, Rätsel oder komplizierte Matheaufgaben zu lösen. Wurde eine Station erfolgreich absolviert, so erhält das Team die dort erreichbare Punktzahl gutgeschrieben.Und diese Punkte sind an einem THE GAME-Wochenende die einzige Währung, die zählt.Zu einer bestimmten Uhrzeit im Übernachtungscamp in Altenau angekommen, erhält jedes Zwei-Tages-Team ein Zwei-Personen-Zelt und die Gelegenheit, seine hart erspielten Punkte auf dem am Okerteich aufgebauten Marktplatz gegen Essen und Trinken, Schlafsack und Iso-Matte, Hygieneartikel und Süßigkeiten einzutauschen. Wer plant, am nächsten Tag als Siegerteam ins Ziel zu kommen, kann dadurch Punkte sparen, sich trotz des großen Hungers für Suppe statt Grillteller zu entscheiden. Hier am Okerteich finden auch die Siegerehrungen aller Teams statt, auch die der „Ein-Tages-Variante ohne Übernachtung“.THE GAME ist auch im dritten Jahr im Oberharz ein hoch spannendes Event“, sagt Veranstalterin Melanie Knies von Camp Canis. THE GAME ist ein Booster für die Beziehung von Mensch zu Mensch und Mensch zu Hund. Wer in einem unbekannten Gelände ohne Hilfsmittel große Herausforderungen annimmt, ist auf sein Team angewiesen. Das erdet nicht nur, sondern verbindet ungemein. Und genau das ist es, was THE GAME ausmacht. Unter dem Deckmantel eines Wettkampfes verbirgt sich ein Teamevent besonderer Art, das die Verbundenheit zur Natur, das Miteinander und die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Hunde zusammenbringt. Selbst wenn am Ende nur drei Sieger die Pokale in den Händen halten, so kann jedes Team, das es ins Ziel geschafft hat, sehr stolz sein.Medial begleitet wird das Event in diesem Jahr u.a. von den Bloggerinnen „wandermaddie“ und „borderherz“ und den Tourist-Informationen Oberharz, die gemeinsam mit den Veranstaltern von THE GAME über Facebook und Instagram auf den Kanälen von ihren Erlebnissen berichten.„Wir freuen uns sehr, dass dieses außergewöhnliche Survival-Abenteuer für Zwei- und Vierbeiner auch dieses Jahr wieder stattfinden kann. Dies ist eine spannende Möglichkeit, den Oberharz und seine Natur sowohl als Mensch, als auch als Hund zu entdecken“, so Bettina Beimel, Geschäftsführerin der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH und Katharina Dundler, Leiterin der Tourist-Informationen Oberharz.Weitere Informationen zu THE GAME und die Anmeldung für Teilnehmer sowie den Oberharz unter: www.campcanis.de www.oberharz.de und www.harzinfo.de