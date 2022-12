Glatthaar Keller Weihnachtsspende

Glatthaar Keller unterstützt ukrainische Familien mit krebskranken Kindern

Mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro unterstützt die Firma Glatthaar Keller aus Schramberg-Waldmössingen (Baden-Württemberg) den Förderverein für Tumor- und Leukämiekranke Kinder e.V. Mainz. Bereits seit zehn Jahren fördert das Unternehmen dessen Arbeit, damit die betroffenen Familien in ihrer schwierigen Situation die dringend benötigte professionelle Hilfe erhalten. Der Verein bietet unter anderem psychologische Betreuung und psychosoziale Beratung auf der Kinderkrebsstation und im Elternhaus – einem Zuhause auf Zeit in der Nähe der Station für die Angehörigen der Kinder. Insgesamt 90.000 Euro hat Glatthaar Keller in Form von Geld oder Sachmitteln für diesen Zweck bereits gespendet.



In diesem Jahr wird das Geld benötigt, um ukrainischen Familien zu helfen, die mit schwerkranken Kindern aus ihrer Heimat geflohen sind. Der Förderverein kümmert sich seit März um drei Familien, stellt ihnen Wohnraum zur Verfügung und finanziert Güter des täglichen Bedarfs, Kleidung oder Fahrten zu Kontrolluntersuchungen in der Klinik.

Millionen Menschen haben die Ukraine schon verlassen und auch in Deutschland Zuflucht gesucht. Sie müssen sich in einem fremden Land zurechtfinden, dessen Sprache sie meist nicht sprechen, in dem sie oft keine verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehungen haben. Besonders hart trifft dieses Schicksal Familien, die mit schwerkranken Kindern flüchten mussten.



„Auch Glatthaar Keller beschäftigt Mitarbeiter mit Migrationshintergrund und wir wissen als Arbeitgeber, wie wichtig Integration für diese Menschen ist. Wenn Familien mit schwerkranken Kindern nach Deutschland kommen, ist die Unterstützung besonders wichtig“, sagt Michael Gruben, Geschäftsführer Vertrieb von Glatthaar Keller. Mit der Spende über 10.000 Euro möchten das Unternehmen dem Förderverein finanziell unter die Arme greifen, damit er weiterhin seine wichtigen Aufgaben leisten kann.



Dank für jahrelange Unterstützung



Bei der Scheckübergabe bedankte sich Vorsitzender Kai Leimig für die wiederholte Unterstützung. Und er gab einen Einblick in die Arbeit, die Glatthaar Keller in diesem Jahr finanziell fördert. „Bei den seit März von unseren Vereinsmitgliedern betreuten ukrainischen Familien durfte jeweils das krebskranke Kind mit einem Elternteil in Deutschland einreisen. Organisiert wurde dies von der Deutschen Kinderkrebshilfe, die dann die Familien an Kliniken und Elternvereine vermittelt hat“, erklärt Kai Leimig. Der Förderverein hat Wohnraum zur Verfügung gestellt, die psychosoziale Versorgung der Geflüchteten übernommen und sie bei Klinikbesuchen, Behördengängen und Anträgen unterstützt. Eine Familie ist sogar wieder vereint, die Mutter mit zwei weiteren Geschwistern durfte aus dem Kriegsgebiet nachkommen. Sie alle werden vom Förderverein bei der weiteren Integration, Deutschkursen und der Jobsuche begleitet. „Mit der Spende der Firma Glatthaar Keller können wir die laufenden finanziellen Aufwendungen leichter tragen und den Menschen nach ihren schweren Schicksalsschlägen gezielt helfen“, so der Vorsitzende des Fördervereins.