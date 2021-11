Hochwertige und personalisierte Glasprodukte von Glas Star - Black Friday Deals

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten sucht, der wird bei Glas Star fündig: Geschenkgutscheine, Smartes Spiegelglas, Küchenrückwände und einzigartige Glasbilder in höchster Qualität mit Wunschmotiv, die jeden Wohnraum optisch aufwerten - made in Germany.Das Einscheibensicherheitsglas besitzt eine hohe Schlag- und Stoßfestigkeit und splittert im unwahrscheinlichen Falle eines Bruches nicht scharfkantig, sondern vernetzt und stumpf. Der UV-Direktdruck ermöglicht strahlende satte Farben, starke Kontraste und dauerhafte Lichtechtheit. Die beim Direktdruck eingesetzten Farben garantieren die dauerhafte Lebendigkeit des Glasbildes und sorgen für lange Freude an dem Glasbild mit Fotodruck.Werden Sie selbst zum Künstler und bestimmen Sie persönlich über das Design und Format des Glasbildes. Mit einem Familien-, Landschafts- oder Urlaubsfoto verschönern Sie Ihre Wohnung auf ganz individuelle Art und Weise und halten die schönsten Momente als Glasbild fest. Daher eignen sich die Glasbilder auch wunderbar als besonderes Geschenk für die Liebsten. Der zierende Aspekt macht auch in der Küche eine gute Figur: Zum Beispiel als individuell gestaltete Küchenrückwand, die nicht nur den dekorativen Geschmack der Bewohner widerspiegelt, sondern auch praktischen Nutzen als Spritzschutz aufweist.Der Original Pilkington Mirropane™ Chrome Spy ist ein speziell beschaffenes Spiegelglas, das einen Transmissionswert von 8% besitzt und somit perfekt für Smart Mirror, Magic Mirror oder andere digitale Bild- und Video Anwendungen geeignet ist. Die Ansichtsseite reflektiert ähnlich wie ein normaler Spiegel, während die Innenseite schwarz wirkt. Dadurch schimmert auch ein dahinter befindlicher Bildschirm durch. Wer einen DIY Smart Mirror als besonderes Präsent verschenken möchte, findet dafür eine Anleitung auf der Glas Star Website.