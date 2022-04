Energiesparen durch optimale Wärmedämmung: Isolierglas nach Maß bei Glas Star

Das Prinzip von Isolierglas beruht auf dem zwischen den Scheiben eingeschlossenem Luftraum, da unbewegte Luft ein schlechter Wärmeleiter ist. So wird der Energieverlust deutlich reduziert und es wird weniger Heizenergie benötigt. Nicht nur, dass so viel Geld gespart werden kann, auch die Umwelt wird durch eine isolierende Verglasung geschont. Die beiden (oder mehrere) Glasscheiben werden dabei so zusammengesetzt, dass ein hermetisch abgeschlossener Scheibenzwischenraum entsteht. Im Scheibenzwischenraum von Mehrscheiben-Isolierglas kommt Argon zur Anwendung. Zudem bietet Isolierglas optimale Eigenschaften wie Lärm- und Einbruchsschutz. Die hohe Schallisolierung wird dabei durch die Masse an Glas, die unterschiedliche Scheibendicke sowie die Größe des Scheibenzwischenraums erzielt. Isolierglas überzeugt außerdem durch eine hohe Robustheit und Durchbruchsicherheit. Während einfaches Fensterglas leicht zersplittert und bricht, werden bei Isolierglasscheiben aus VSG-Sicherheitsglas Splitter durch die zwischen den Glasscheibenverbund liegende elastische Folie weiterhin zusammengehalten, wodurch es besonders bruchsicher und stabil ist.Je kleiner der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), desto besser die Dämmung des Fensterglases und somit auch die Energieeffizienz. Der U-Wert ist dabei abhängig von der Art der Gasfüllung des Scheibenzwischenraumes, dem Abstand der Scheiben und der Anzahl der Scheiben. Der Wärmedurchgangskoeffizient Uw bezieht sich auf das gesamte Fenster. In diesen Wert fließen die U-Werte für die Verglasung (Ug-Wert) und den Rahmen (Uf-Wert) mit ein. Der U-Wert liegt bei Einfach­verglasung meist zwischen 5 und 6, bei Zweifach­verglasung etwa bei 1,1 bis 1,6 und bei Dreifach­verglasung unter 1,1.Als Ausgangsbasis können je nach gewünschtem Einsatzgebiet und Anforderungen Floatglas, Einscheibensicherheitsglas (ESG) sowie Verbundsicherheitsglas (VSG) zum Einsatz kommen. Dabei können auch unterschiedliche Glasarten kombiniert werden, welche durch einen oder mehrere luft- bzw. gasgefüllte Zwischenräume voneinander getrennt werden. Mehrscheibenisolierglas wird vor allem für Fensterverglasung im privaten und gewerblichen Bereich verwendet. Zudem wird es zum Bau von Außentüren, Dachverglasungen, als Verglasung von Wintergärten oder als Glaswände eingesetzt. Aufgrund der exzellenten Materialeigenschaften wird Isolierglas als Baustoff den Anforderungen der modernen Architektur mehr als gerecht. Denn es bietet durch die Verwendung mehrerer Scheiben nicht nur effektiven Wärme-, Sonnen- und Schallschutz, sondern gewährleistet zusätzlich Sicherheit und einen hohen Lichteinfall und eignet sich somit für jegliches Bauvorhaben.