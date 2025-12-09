GHI Außenwerbung Berlin: Kundenberichte zeigen starke Wirkung der Mega Riesen Außenwerbefläche zwischen Berlin & Brandenburg

Direkt am Bahnhof Lichterfelde Süd

Rund 8.000 Kontakte täglich

Anziehungspunkt für Pendler aus Berlin & Brandenburg

Ideal für Plakatwerbung, OOH, Events & Recruiting

Flexible Teilabschnitte buchbar

Individuelle Gestaltung und persönliche Begleitung

Unternehmen, die bereits auf die großformatige Mega Riesen Außenwerbefläche am Bahnhof Lichterfelde Süd gesetzt haben, berichten von deutlichen Erfolgen. Die folgenden Kundenstimmen zeigen eindrucksvoll, wie wirkungsvoll Außenwerbung Berlin, Außenwerbung Brandenburg, Plakatwerbung und OOH-Kampagnen in dieser Lage sein können:„Die Resonanz war viel größer als erwartet. Unsere Kampagne wurde täglich gesehen und führte zu spürbar mehr Anfragen.“– Handwerksunternehmen, Berlin„Wir haben schon mehrfach in Berlin geworben – aber diese Fläche ist etwas Besonderes. Die Größe und die Pendlerfrequenz sind ideal für unsere Zielgruppe.“– Bildungs- & Sozialträger, Berlin/Brandenburg„Was uns überzeugt hat, war die persönliche Betreuung. GHI ist flexibel, lösungsorientiert und bringt eigene kreative Vorschläge ein.“– Mittelständisches Unternehmen, Potsdam„Für unser Recruiting war diese Werbefläche ein Volltreffer. Bewerber haben uns direkt auf die Anzeige angesprochen.“– Logistikunternehmen, BrandenburgDiese Rückmeldungen bestätigen: Die Verbindung aus Standort, Größe und täglicher Pendlerfrequenz schafft echte Wirkung und gibt neuen Kunden ein sicheres Gefühl bei der Buchung.Die imposante Mega Riesen Außenwerbefläche von GHI Außenwerbung Berlin am Bahnhof Lichterfelde Süd misst 94,5 Meter Länge und 1,80 Meter Höhe und zählt zu den auffälligsten Bauzaunflächen der Region. Sie liegt exakt im Übergang zwischen Berlin und Brandenburg – ein Standort, der täglich tausende Menschen erreicht.Statement von Herrn Günay Keysan, GHI Außenwerbung Berlin„Werbung muss dort stattfinden, wo Menschen wirklich hinschauen. Unsere Werbefläche bietet Unternehmen Präsenz im täglichen Fluss des Stadtlebens. Wir schaffen Sichtbarkeit, die hängen bleibt – mit echter Reichweite und individueller Betreuung.“Unternehmen, die eine Werbefläche Berlin, Werbefläche in Brandenburg, Außenwerbung in Berlin, Außenwerbung in Brandenburg, Plakatwerbung oder OOH-Werbung suchen, finden bei GHI Außenwerbung Berlin eine starke, flexible und vertrauenswürdige Lösung.Weitere Informationen finden Sie