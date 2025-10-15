Oldtimer bekommen wieder Garantie!
Die GGG Garantie-Gruppe startet mit einer Classic-Cars-Garantie für DEUVET Mitglieder.
Automobile vergangener Epochen vermitteln nicht nur den höchsten Stand der Technik ihrer jeweiligen Zeit, sie bilden auch einen Einblick in unsere kollektive Gesellschafts-, Industrie- und Designgeschichte. Das alles gilt es für zukünftige Generationen zu bewahren.
Die GGG Gebrauchtwagen-Garantie als neuer Kooperationspartner des DEUVET hilft dabei, diese schöne Geschichte am Laufen zu halten: Clubmitglieder haben jetzt die Gelegenheit, ihre privat genutzten Fahrzeuge mit einer exklusiven GGG Garantie gegen Reparaturkosten bis zu 3.000 Euro abzusichern. Oldtimer-Händler unter den DEUVET Mitgliedern können ihre Fahrzeuge jetzt inklusive der attraktiven Gebrauchtwagen-Garantie verkaufen. Die Garantie ist ausschließlich direkt über den DEUVET erhältlich und wird am 19. November 2025 beim ersten Classic Business Day (CBD) im PS.Speicher in Einbeck vorgestellt.
Die GGG Gruppe ist seit über 50 Jahren der starke Partner für den deutschen Gebrauchtwagenhandel. Die GGG Versicherungs-AG bietet die Versicherungsprodukte und die GGG GmbH hilft mit ihren maßgeschneiderten Garantiepaketen bei der Auslagerung des Schadenmanagements bei den Händlerinnen und Händlern.
Die Spanne der GGG Garantieangebote reicht von Oldtimern bis zur Mobilität der Zukunft: Die exklusive GGG High-Voltage-Garantie versichert sogar die Hochvoltbatterie von gebrauchten BEVs und Hybridfahrzeugen und stellt in ihrem Umfang ein echtes Novum im deutschen Versicherungsmarkt dar.
DEUVET Bundesverband Oldtimer-Youngtimer e.V.
www.deuvet.de
GGG Gebrauchtwagen-Garantie
www.ggg-garantie.de