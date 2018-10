Neuer Ladepark für E-Autos im Stubenwald

16.10.18

Vertreter der GGEW AG, der Stadt Bensheim und der Firma EBCC haben einen neuen Ökostrom-Ladepark für Elektrofahrzeuge mit acht Ladepunkten à 22 Kilowatt Leistung eingeweiht. Die Ladestationen befinden sich im Gewerbegebiet Stubenwald in Bensheim (Stubenwald-Allee 21). „Dieser neue Ladepark ist unser bisher größtes Lade-Infrastruktur-Projekt“, erklärt Carsten Hoffmann, Vorstand GGEW AG



Die GGEW AG baut die Lade-Infrastruktur in der Region kontinuierlich aus. „In der sogenannten zweiten Phase des Lade-Infrastrukturausbaus legen wir derzeit das Augenmerk verstärkt auf die Expansion in der Fläche, auf Kooperationen mit Unternehmen in unserem Versorgungsgebiet und auf schnelle Ladepunkte mit 22 Kilowatt, um die Ladezeit und die Verweildauer an dem jeweiligen Standort stärker in Einklang zu bringen“, so Hoffmann.



Rolf Richter, Bürgermeister der Stadt Bensheim, betonte: „Um der Elektromobilität den Weg zu ebnen, ist ein dichtes Netz von Ladestationen entscheidend. Bensheim hat mittlerweile eine gut ausgebaute Lade-Infrastruktur, die weiter wachsen soll.“



Die Parkplätze des Ladeparks im Gewerbegebiet Stubenwald hat die Firma EBCC der GGEW AG zur Verfügung gestellt.



Die GGEW AG bringt die Elektromobilität in der Region voran: Aktuell hat der Energiedienstleister bereits 54 öffentliche Ladepunkte in der Region umgesetzt. Aber auch wer daheim laden möchte, ist bei der GGEW AG an der richtigen Adresse. Ob Wallbox für die Garage oder Ladestation für die Einfahrt, die GGEW AG unterstützt bei der Planung und Umsetzung und installiert auf Wunsch die passende Ladelösung für das Elektrofahrzeug.

