Gewinner des Innovationswettbewerbs der GGEW AG stehen fest

Die GGEW AG hat am 31. Januar 2019 mit einer Preisverleihung die GGEWinner ihres ersten Innovationswettbewerbs gekürt. „Neben dem kreativen Input unserer Mitarbeiter, setzen wir auch auf neue Impulse von außen. Dieser Kooperationsgedanke ist in unserer Unternehmensstrategie stark verankert“, erklärt Carsten Hoffmann, Vorstand GGEW AG.Aus diesem Grund hatte das Unternehmen im April 2018 zum Innovationswettbewerb ZukunftsGGEWinner aufgerufen und 50 Teilnahmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erhalten. Jetzt steht der ZukunftsGGEWinner fest. Der erste Preis geht an die Nexxt.One Alpha GmbH mit ihrem Projekt crowdheroes. Das Start-up aus Berlin hat eine innovative Verkaufsplattform geschaffen, bei der die Kunden den Preis bestimmen. Das funktioniert wie an der Börse durch die transparente Zusammenführung von Angebot und Nachfrage über das eigene Online-Auktionsmodell. Carsten Hoffmann erklärt: „Diese Idee hat uns überzeugt, weil sie die Chancen des digitalen Wandels nutzt und dabei zugleich auf die Erfüllung von Kundenwünschen setzt. Damit passt sie wunderbar zum Konzept der GGEW AG, kundennahe und zukunftsorientierte Lösungen zu schaffen.“Johannes Matthias, CEO und Gründer von crowdheroes zeigt sich begeistert: „Wir freuen uns riesig über den 1. Preis beim ZukunftsGGEWinner-Wettbewerb. Wir haben mit der GGEW nicht nur einen tollen Partner für unsere Idee gewonnen, wir passen auch von unseren Werten und unserer Vision perfekt zusammen."Der 2. Preis geht an die BRC Solar GmbH aus Karlsruhe. Das junge Unternehmen hat eine elektronische Lösung zur Optimierung der Stromgewinnung für Solarmodule entwickelt, die durch Verschattung, Verschmutzung oder altersbedingt weniger produzieren.Den 3. Preis erhält die Kern GmbH aus Bensheim mit ihrem 24/7-Smart Terminals-Konzept. Automatisierte, mit Sensoren ausgestattete Paket-Schließfächer ermöglichen eine flexible Zustellung und Abholung von Waren aller Art und sind beispielsweise auch als E-Bike-Ladestationen erweiterbar.Wer ZukunftsGGEWinner wird, hat eine Jury entschieden. Die Jurymitglieder sind Felix Thönnessen, Deutschlands bekanntester Start-up Coach, Professor Dr. Jens Strüker, Geschäftsführer am Institut für Energiewirtschaft der Hochschule Fresenius und Carsten Hoffmann. Drei Preise lobt die GGEW AG für den Wettbewerb aus. Der 1. Preis ist ein individuell zugeschnittenes Acceleration Programm inklusive Start-up Coaching mit Felix Thönnessen. Der 2. Preis ist ein Start-up Coaching mit Felix Thönnessen. Der 3. Preis sind 1.500 Euro.Felix Thönnessen: „Mit den ZukunftsGGEWinnern hat die GGEW einen Wettbewerb ins Leben gerufen, der innovative Ideen belohnt und nachhaltige Konzepte fördert. Das finde ich wirklich großartig.“Prof. Dr. Jens Strüker: „Die Digitalisierung macht auch vor der Energiewirtschaft nicht halt. Die Zusammenarbeit mit Start-ups ist eine effektive Möglichkeit, um die Energiewende auf lokaler Ebene voranzubringen.“Susanne Schäfer, Projektleiterin des Wettbewerbs, zieht eine positive Bilanz: „Wir waren sehr beeindruckt von den Einreichungen, die wir erhalten haben. Viele tolle Ideen, auch fernab der Energiebranche. Mit dem Ergebnis der Jury sind wir alle sehr zufrieden.“Weitere Infos: www.zukunftsGGEWinner.de

GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft

Gegründet 1886, zeichnet sich die GGEW AG seit jeher durch ihre Innovationskraft aus. Der südhessische Energiedienstleister hat frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt. Mit einem klaren Zielbild, frischen Ideen und attraktiven Produkten nimmt sie heute in vielen Bereichen die Zukunft vorweg. Eigentümer der GGEW AG sind die Städte und Gemeinden Bensheim, Zwingenberg, Alsbach-Hähnlein, Bickenbach, Seeheim-Jugenheim und Lampertheim. Die GGEW AG versorgt ihre Kunden mit Strom, Gas und Wasser. Als Treiber der Energiewende investiert sie massiv in Photovoltaik und Windenergieanlagen. Schnelle Internetverbindungen sowie Telefonie zählen ebenso zum Portfolio des Unternehmens, wie eine stetig wachsende Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität in der Region. Die digitale Transformation der Energiebranche bietet der GGEW AG zahlreiche Chancen, sich weiterzuentwickeln. Als zukunftsorientierter und kundennaher Energiedienstleister arbeitet das Unternehmen intensiv an neuen Konzepten und Produkten für seine bundesweit über 140.000 Kunden. In etlichen Gemeinden betreut und modernisiert sie darüber hinaus die Straßenbeleuchtung. Seit 2003 gehören auch die Bäderbetriebe in Bensheim zur GGEW AG. Anfang 2018 kam die Betriebsführung des Lorscher Waldschwimmbads hinzu. Rund 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im GGEW-Konzern engagieren sich mit ihrer Energie für eine zuverlässige und günstige Versorgung und entwickeln ständig neue, zukunftsweisende Lösungen. Ausgerichtet an den Kundenbedürfnissen und mit dem erklärten Ziel, die Region weiter voranzubringen.