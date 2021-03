Für die gute Sache

Die GGEW AG spendet 2.000 Euro an die Pfarrcaritas St. Nazarius in Lorsch. „Damit möchten wir dieses wichtige regionale Engagement für Menschen in sozialen oder finanziellen Notlagen unterstützen“, erklärt Carsten Hoffmann, Vorstand GGEW AG.



Eberhard Kabisch, Vorstand der Pfarrcaritas in Lorsch, betont: „Ich bedanke mich für diese großzügige Spende. Getreu unserem Motto „Not sehen und handeln“ unterstützen wir Menschen, unabhängig von deren Konfession oder Nationalität. Wir sind in den Bereichen Kleiderladen, Hausaufgabenunterstützung für Grundschüler und Sprechstunde tätig. Wir leisten finanzielle Hilfestellung für Bedürftige in vielen Notsituationen, beispielsweise bei Mietschulden, um Zwangsräumungen zu verhindern und bei der Anschaffung wichtiger Haushaltsgeräte und Schulartikel.“



Die GGEW AG fördert Bildung, Soziales, Sport, Kultur, Nachhaltigkeit und mehr in der Region. „Jedes Jahr fließt so ein Teil der hier erwirtschafteten Mittel direkt wieder zurück an die Menschen vor Ort“, betont Hoffmann.

