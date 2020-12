E-CarSharing in Heppenheim

Die GGEW AG hat einen neuen E-CarSharing-Standort in Heppenheim am Graben 9 in Betrieb genommen. CarSharing ist ein zukunftsweisendes Mobilitätskonzept, vor allem, wenn hierbei – wie bei der GGEW AG – Elektrofahrzeuge eingesetzt werden. Weitere Standorte befinden sich in Lorsch, Bensheim, Seeheim-Jugenheim und Bickenbach. Am Graben befindet sich eine Ökostrom-Ladestation mit zwei Ladepunkten, einen für den Renault Zoe, der dort als E-CarSharing-Fahrzeug bereitsteht, und der zweite für andere Elektrofahrzeuge. Beide Ladepunkte haben eine Ladeleistung von jeweils 22 Kilowatt.„Wir bringen nachhaltige Mobilitätskonzepte in Südhessen mit Kraft voran: mit professioneller Ladeinfrastruktur, E-CarSharing und Wallboxen. Damit leisten wir einen Beitrag zur Verkehrswende und dem Klimaschutz“, erklärt Carsten Hoffmann, Vorstand GGEW AG. Rainer Burelbach, Bürgermeister der Stadt Heppenheim: „E-CarSharing ist eine tolle Option für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich hoffe, dass viele von ihnen dieses Angebot wahrnehmen und so die Chance zum umweltbewussten Fahren nutzen“. Rainer Babylon, Bereichsleiter Vertrieb & Services GGEW AG, betont: „Es ist uns sehr wichtig, unser E-CarSharing-Angebot auch in Heppenheim anzubieten, um den Bürgerinnen und Bürgern in der Kreisstadt nachhaltige Mobilität zu ermöglichen und die Region noch optimaler abzudecken.“Jeder kann das E-CarSharing der GGEW nach einer Registrierung nutzen, GGEW-Kunden fahren dabei günstiger. Ansprechpartner für dieses Thema ist bei der GGEW AG Sascha Leonhardt: „Kundentreue zahlt sich bei uns aus, auch können Bestandskunden Kombi-Vorteile nutzen. Darüber hinaus prüfen wir derzeit weitere attraktive Standorten für unsere Kunden in der Region.“Neben dem E-CarSharing bietet die GGEW in Heppenheim Ökostrom-Ladestationen für Elektrofahrzeuge an den folgenden Orten an: Bruchsee, Schwimmbad, Halber Mond, Graben 9, Gräffstr. 7, Lehrstr. 6. Insgesamt hat der Energiedienstleister rund 110 öffentliche Ladepunkte in der Region installiert.Mehr Infos: