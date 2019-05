Neues am Hufschuhmarkt

Der Trek ist ein leichter Hufschuh zum Reiten auf allen Böden. Er ist strapazierfähig, absolut robust und hält so einiges an Beanspruchung aus.Gut zu wissen beim Trek, dass er im Trachtenbereich etwas hoch kommt, so dass der optimale Huf nicht zu flach im Trachtenbereich sein sollte.Es gibt ihn in regulären Größen für runde Hufe und Trek Slim Größen für ovale Hufe. Cavallo definiert den Trek zusammengefasst so:- leichtes Gewicht- supereinfach anzuwenden- für normal hohe Trachten und steile Hufe- eingebaute Drainage- stoßdämpfend- Sohle aus hochwertigem TPU- extra weiche Polsterung am Kronrand- sowohl rechts als auch links tragbar- mit austauschbarem Klett- Verschluss über die Zehe und somit flexibelDer Trek in bewährter Cavallo-Qualität in der Farbe Grün.Wer bei der Größe nicht sicher ist, kann den Hufschuh bei GG Reitsportartikel testen.Dazu Kontakt aufnehmen über info@gg-reitsport.de oder direkt über die Servicenummer anfragen.