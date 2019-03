Hufschuh mit integrierter Entwässerung

Der Simple Boot besteht aus echtem Leder, ist komfortabel und im Einsatz absolut flexibel. Der Schuh der wasserdicht ist und die verarbeiteten Metall-Materialien rostfrei.Ein hochwertiger Hufschuh für den Hufschutz beim Reiten und der auch im Krankheitsfall und bei der Rehabilitation der Hufmasse dient.Er ist ausgestattet mit einem doppelten Klettverschluss und mit einer starken All Terrain-Sohle. Die integrierte Innenfelge mit hoher Dichte unterstützt die tragende Hufwand.Gisela Gesk empfiehlt, den Hufschuh nicht unter fließendem Wasser zu reinigen, sondern ihn wie die eigenen Lederschuhe zu pflegen.Passende Pflegemittel im GG – Reitsportartikel Shop Wer sich aufgrund der Hufschuhsorte oder Größe nicht sicher ist, kann einen Test in Anspruch nehmen. Testbedingungen werden zugesendet. Anfrage an: info@gg-reitsport.de