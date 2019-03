GG- Der neue Online-Shop für qualitatives Pferdezubehör

08.03.19

Für das Neueste am Pferdezubehör-Markt, für Trends, für Bewährtes und Klassiker ist Gisela Gesk professionelle Beraterin und Anbieterin.Ihre Empirik und ihr Gespür machen sie u.a. in Deutschland zur hoch frequentierten Adresse, wenn es u.a. um das Pferd geht.Komplex, schlüssig abgestimmt und am Bedarf der Kunden orientiert bietet sie eine Produktbreite- und Tiefe, die überzeugt.Produkt und Dienstleistung gehören zusammen, wie „“ und dann u.a. „“. Klingt schlüssig und praktikabel, denn so entsteht kein Risiko, dass die Hufschuhe dem Pferd nicht passen.Wohlüberlegte und stimmige Angebote, damit Reiter & Ross in kurzer Zeit, professionell und in hoher Qualität beliefert werden..“, unterstreicht die Fachfrau.So ist sie auch eine der ersten, die die neuste Hufschuhentwicklung aus Spanien, den Explora Boot nach einem eigenen Test ins Sortiment aufgenommen hat. https://bit.ly/2VMRqWF Die Testbedingungen können per E-Mail an info@gg-reitsport.de angefordert werden.Film in die Meldung https://www.youtube.com/watch?v=iRSsL2X6u6w