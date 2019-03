Der Equine Fusion Klebeschuh 24/7

20.03.19

Wenn ein Eisen nicht mehr hält oder ein Barhufpferd auf einen längeren oder mehrtägigen Distanz- oder Wanderritt geht und auf Hufeisen verzichtet werden soll, ist das Kleben von Hufschuhen mit und ohne integrierten Eisen die Alternative



Der Klebeschuh von Equine Fusion ist genauso vorteilhaft wie der beliebte Jogging Shoes der gleichen Marke, doch wird er geklebt und nicht angeschnallt.



Bis zu sechs Wochen verbleibt er in der Regel am Huf. Den Strahl wird durch eine kleine Öffnung in der Sohle gereinigt und gepflegt.



Der Klebeschuh ist langlebig und komfortabel in der Handhabung. Die flexible Sohle gestattet es, dass er sowohl im Freizeitbereich und im anspruchsvollen Reitsport eingesetzt werden kann. Es gibt ihn der regulären und in der Slim Version in 10 Größen.

