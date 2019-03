Breite und Länge der Hufe sind nur ein erster Schritt

Der amerikanische Hufschuh trägt zurecht seinen Namen. Kompromisslos zeigt er, wie das Pferd im Mittelpunkt während seiner Entwicklung stand. Kirt Lander beschäftigt sich vielen Jahren mit NHC Natural Hoof Care und nahm aktiv an Wettkämpfen mit Barhufpferden teil.Sein Anspruch war einen Hufschuh zu entwickeln, der anders als wie die auf dem Markt angebotenen leicht in der Handhabung beim Anziehen sein sollte und die Biomechanik der Pferde (Funktionen vom Bewegungsapparat) bzw. der Hufkapsel, die Beinstruktur und die Fesselung berücksichtigt.Kirt Landers Philosophie „Zum Wohle des Pferdes“ führte zu einem Hufschuh, der höchste Priorität auf alle wichtigen Punkte legt und seither Reiter weltweit überzeugt.Der Renegade® Hoof Boot bietet- die volle Funktion des Hufmechanismus- kein Problem bei Pferden mit leichter Fesselung- kein Ansammeln von Dreck und Steinen- hält auch bei Beanspruchung fest am Huf- ein leichtes An - und Ausziehensagt Gisela Geskergänzt sie.Der Renegade® Hoof Boot ist der Hufschuh für Barhufpferde, der sowohl für Freizeitreiter als auch bei Wettkämpfen in unebenen Geländen einsetzbar ist.Gisela Gesk absolvierte die Hufpflege - Ausbildung von Oktober 2005 bis Oktober 2006 in Deutschland und die Ausbildung NHCaturaloofare in USA Missouri AANHCP nach Jaime Jackson (seit 03. Oktober 2008). Sie ist Inhaberin des GG Reitsportartikel Handels und liefert Service rund um die Anpassung von Hufschuhen. www.renegadehoofboots.gg-reitsportbedarf.de