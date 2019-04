Pressemitteilung BoxID: 749531 (G.G. Reitsport)

Ab sofort lieferbar - Der Easyboot Stratus

Hufkrankheiten kommen häufig vor. Und Krankenhufschuhe dienen dem Schutz und der Genesung der Hufmasse. Der Krankenschuh Easyboot Stratus von Easycare ist mit einer speziellen Dämpfungslösung ausgestattet, so dass er nicht am Huf drehen oder gar scheuern kann.



Die entwickelten Dämpfungsstäbe mit unterschiedlicher Dichte werden in das Hufschuh Pad eingeschoben. Damit wird dem Genesungs – Prozess des kranken Hufes individuell gefördert.



Geliefert wird incl. TheraPad und TheraRod (Stäbchen).

