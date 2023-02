Kostenloser Deutschkurs für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt

Die Gesellschaft für Wirtschaftskunde e.V. (GfW) bietet einen neuen Sprachkurs online und vor Ort an. Deutsche Sprachkenntnisse sind entscheidend, um im Beruf erfolgreich zu sein. Da viele Unternehmen aus der Region auf Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund setzen, bietet die GfW hier Unterstützung an.Das innovative Konzept sieht ein hybrides Angebot vor – es handelt sich dabei um eine Mischung aus Online- und Präsenzunterricht, um den Teilnehmenden und den teilnehmenden Unternehmen ein hohes Maß an Flexibilität zu ermöglichen. „Mit diesem Berufssprachkurs erweitern wir unser Förderangebot zur Entwicklung und Stärkung der beruflichen Kompetenzen“, so Christine Paetzel, Geschäftsführerin der GfW.Die Teilnahme an diesem Deutsch4You-Kurs ist grundsätzlich offen und kostenfrei für erwachsene Personen mit Sprachförderbedarf. Hierzu zählen insbesondere Asylbewerber und Flüchtlinge, die bereits nach Landesaufnahmegesetz von den Kommunen aufgenommen wurden, aber auch Geduldete. Zudem sind Menschen mit Migrationshintergrund teilnahmeberechtigt, die sich dauerhaft und rechtmäßig in Hessen aufhalten und die (noch) keinen Anspruch auf Förderung oder keinen Zugang zu Integrationskursen haben. Der Kurs startet Ende Februar – Interessierte können sich bis zum 24.02.2023 online anmelden unter interesse@deutschkurs-4u.de